Сервис бесплатных объявлений «Авито» создал специальный раздел, в котором представлены одежда, обувь и аксессуары российских брендов.

Проект пока реализуется в пилотном формате. Для его запуска компания привлекла Институт развития индустрии моды Beinopen, в сотрудничестве с которым отобрала 30 производителей. Среди них — Cocos, Fakoshima, 404 Not Found, You Wanna и другие уже известные, но до недавнего времени не представленные на платформе модные марки. В перспективе предложение и перечень брендов будут пополняться.

Ожидается, что помимо ассортимента, также доступного на других маркетплейсах, на «Авито» будут оперативно размещаться новые и лимитированные коллекции, дизайнерские коллаборации, а также редкие стоки. Кроме того, «Авито» обеспечит всестороннюю поддержку по запуску бизнеса на платформе для дизайнеров-участников.

«Как самая популярная платформа объявлений в мире, мы видим важную миссию в том, чтобы предоставить новые возможности российским производителям и талантливым дизайнерам. Так, на «Авито» именно категория одежды, обуви и аксессуаров заняла первое место по продажам за 2022 год. Всего за прошлый год, по нашим данным, рост продаж предметов гардероба составил 83%. Мы надеемся, что «Авито» станет местом встречи для миллионов наших пользователей с перспективными именами и отечественными брендами, как устоявшимися, так и молодыми марками. У «Авито» есть большой потенциал, чтобы стать площадкой № 1 для выхода в онлайн для продавцов в сфере фэшн, из-за простоты ведения бизнеса у нас — предприниматель может создать магазин и начать продажи в тот же день», — отметил Алексей Козловский, руководитель макрокатегории Lifestyle.