Креативные директора российской марки одежды Нино Шаматава и Санан Гасанов посетили выпускной показ Королевской академии изящных искусств в Антверпене и вручили от имени бренда премию одному из бакалавров, сообщил телеграм-канал «Отдел стиль жизни».

На просмотре работ учащихся по традиции присутствовали представители домов моды и авторитеты индустрии. В этом году показ в числе прочих посетили экс-креативный директор Nina Ricci Рашеми Боттер и сооснователь Dries Van Noten Кристин Мэтис. Выбор руководителей креативного направления Ushatáva был сделан в пользу 27-летнего дизайнера Хьюго Брошена из Бордо. Он представил коллекцию «8 Femmes», вдохновленную одноименным фильмом Франсуа Озона. Начинающий модельер создал несколько предметов одежды, передающих контрастные характеры и настроения.

«У Хьюго совершенно выдающиеся навыки кройки и шитья. Мы заметили это еще на шоу, а после показа его преподаватели единогласно подтвердили нашу мысль. Мы рады, что нам выпала возможность познакомиться с этим невероятно талантливым дизайнером, и мы верим, что у Хьюго большое будущее в индустрии моды», — рассказала Нино Шаматава в своих соцсетях.

Особенно российские дизайнеры отметили черное пальто-платье, скроенное задом наперед. Это изделие оказалось похоже на рубашку-перевертыш Ushatáva, созданную в самом начале развития бренда и ставшую для него символичной. Хьюго Брошен получил в качестве вознаграждения 1500 евро и предложение о сотрудничестве с российской маркой. По мнению одного из преподавателей, его талант и способности достойны того, чтобы продолжить обучение в Академии и получить степень магистра. Однако в силу личных обстоятельств дизайнер планировал завершить учебу на данном этапе. Теперь наставники надеются, что благодаря менторству Ushatáva Хьюго Брошен изменит свое решение и сможет в полной мере раскрыть свой творческий потенциал.