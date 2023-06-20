Организаторы всероссийской выставки «Мода-народу. От ситца до дивана» приглашают принять участие в конкурсе современного дизайна!

Лучшие работы дизайнеров, отобранные на конкурсе, будут представлены на выставке «Мода — народу! От ситца до дивана» в творческой резиденции на железнодорожном вокзале г. Иваново, а победители также получат ценные призы от организаторов.

К участию в конкурсе приглашаются: юниоры от 10 до 14 лет: учащиеся школ, специализирующихся в области арт, фэшн и дизайна; молодежь от 14 до 35 лет, в том числе студенты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; отечественные дизайнеры одежды и локальные фэшн-бренды.

Подать заявку на участие в конкурсе можно уже сейчас на сайте моданароду.рф как в одной, так и в нескольких номинациях. Заявки принимаются до 17.07.2023 включительно.

Тема конкурса – история и образы ивановских ситцев в современном дизайне. За основу можно взять коллекцию агитационного текстиля 1920-1930-х гг. и традиционных тканей XIX века, представленных на сайте textilemuseum.ru.

Конкурс будет проходить по пяти номинациям:

#мойдом – проекты, относящиеся к дизайну внутренней среды (жилое и общественное пространство). В основе данной концепции лежат образы искусства конструктивизма: складная мебель, лаконичные функциональные предметы быта и декора – посуда и керамика, светильники, постельное белье и текстиль (раздел уют – пледы, покрывала, диванные подушки, полотенца, скатерти, салфетки).

#искусствокостюма – эскизы костюмов молодежной одежды, в т. ч. унисекс. Они должны отражать тенденции моды в области бытовой или спортивной, а также домашней одежды, трансформированной в бытовую. В формах моделей возможно использовать крой народных костюмов. Детали и отделки могут быть с оригинальным оформлением орнаментами ивановских ситцев.

#русскийшик – создание аксессуаров: обувь, головные уборы, сумка, рюкзак, ремень, украшения, брелок, кошелек, портмоне, бумажник, чехол для телефона и т.п. предметы. В оформление изделий, как источник вдохновения, рекомендуется использовать орнаменты или фрагменты обозначенных выше рисунков.

#принтиваново – самобытные графические рисунки, созданные в авторской манере для текстильных изделий: платков, шалей, одежды, постельного белья, декоративных тканей.

#заветы_Славы_Зайцева – эскизы современной одежды с использованием элементов многонационального народного костюма, его самобытных деталей и дополнений. Звезда Ивановского края, гений русской моды, ввел в моду шапки из пушнины, русские тулупы-дубленки, валенки, сделав их модной обувью, многообразные куртки для мужчин, использовал в костюме павло-посадские и оренбургские платки.

Приз за 1 место в каждой номинации — 45 000 рублей.

После завершения этапа оценок заявок экспертным жюри в каждой номинации формируется «шорт-лист», который выносится на народное онлайн-голосование.

Победителям конкурса будет предложено:

создание коллаборации с производствами Ивановской области для воплощения эскиза в жизнь;

участие в выставочном проекте «Мода — народу! От ситца до дивана» на ж/д вокзале г. Иваново с 31 августа по 8 октября 2023 года;

размещение статей о победителях конкурса в СМИ.

Организаторы проекта: АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области», Департамент экономики и промышленности Ивановской области, Культурно-просветительский фонд «Магия моды».

Партнеры: Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина, Ивановский государственный политехнический университет, РГУ им. А. Н. Косыгина, РГХПУ им. С. Г. Строганова, благотворительный фонд «Культурный код», Ассоциация «Модная сеть», лучшие предприятия легкой промышленности Ивановской области. Конкурс проводится при поддержке конкурсной платформы КОНКУРС.РФ и сообщества креативных специалистов КОМЬЮНИТИ.РФ.