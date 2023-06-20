На площадке ПМЭФ-2023 было представлено новое пространство – Russian Design Space, организованное Фондом Росконгресс при поддержке Союза дизайнеров России и Агентства креативных индустрий города Москвы. Оно стало местом встречи для экспертов индустрии дизайна, представителей производственных компаний, образовательных учреждений, институтов развития и творческих союзов.

Цель создания Russian Design Space – демонстрация широкому и авторитетному кругу участников ПМЭФ колоссального потенциала дизайна в реализации государственных стратегий и его возможностей в эффективном преобразовании среды и общества.

«После успешного проведения Российского форума дизайна и моды в апреле 2023 года, ставшего первым мероприятием федерального уровня, посвященном роли дизайн-индустрии в экономике страны, принято решение о включении ключевых треков повестки Форума в деловую программу Петербургского международного экономического форума 2023 года», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

В рамках работы Russian Design Space гостями форму обсуждались следующие темы:

Промышленный дизайн – основа суверенитета и флагман индустрии

Дизайн как эффективный инструмент увеличения рыночного потенциала

Драйверы фешен-индустрии

Русская школа дизайна

FashionTech: цифровая реальность в моде – 2023+

Как работает «Фабрика дизайна»?

Классический глянец и digital-контент в культуре и медиа.

Среди спикеров, принявших участие в программе Russian Design Space отметились: замдиректор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский; президент Союза Дизайнеров РФ Виталий Ставицкий; генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова; основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина и многие другие.

Результатом работы Russian Design Space стала выработка конкретных решений для консолидации отраслей экономики вокруг дизайна и реализации дорожной карты национальной дизайн-индустрии.