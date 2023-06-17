Российский бренд одежды Zarina выпустил совместно с Русским музеем лимитированную коллекцию изделий с изображениями, вдохновленными полотнами русских художников конца XIX — первой половины XX века: К.С. Малевича, Б.М. Кустодиева, К.А. Коровина и М.А. Демьянова. Концепция коллаборация строиться вокруг идеи постоянного взаимопроникновения моды и изобразительного искусства и наличия неразрывной связи этих двух видов творчества.

Эксклюзивная капсула Zarina х Русский музей представлена футболками из хлопка, атласным платком и серьгами, на которых полностью или частично воспроизведены картины К. С. Малевича «Яблоня в цвету», Б. М. Кустодиева «Цветущая глициния» и К. А. Коровина «На берегу моря». Также в коллекцию вошли сумки-шоперы по мотивам пейзажа М. А. Демьянова «Цветник». Нежность и разнообразие цветочной темы придают особый шарм лаконичным изделиям, наполняя женские образы красотой и изысканностью.

Для участия в фотосессии, демонстрирующей изделия из коллаборации, была приглашена научный сотрудник и куратор отдела новейших течений Русского музея Евгения Сероусова, а в качестве локации для съемки выбрали Летний сад, входящий в состав музейного комплекса. В 2023 году исполняется 125 лет со дня открытия Государственного Русского музея, в котором хранится крупнейшее в мире собрание произведений русского искусства. Уникальный архитектурно-художественный комплекс расположен в историческом центре Санкт-Петербурга и входит в число самых посещаемых художественных музеев мира.

Коллекция Zarina х Русский музей представлена на сайте Zarina и в розничных магазинах бренда. Размерный ряд изделий — от XS до XL, стоимость варьируется от 1399 рублей за футболку до 599 рублей за серьги.