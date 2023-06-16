В рамках работы XXVI Петербургского международного экономического форума председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения были определены основные направления взаимодействия между Государственным фондом «Защитники Отечества» и Фондом Росконгресс – стороны договорились о совместной организации и проведении деловых и конгрессных мероприятий, в том числе о привлечении ведущих российских и международных экспертов к участию в событиях Государственного фонда «Защитники Отечества». Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей Фонд будет вести работу по расширению партнерской сети организаций и фондов, в том числе, благотворительных, для оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации ветеранов.

«Вопросы создания мер поддержки ветеранам специальной военной операции, безусловно, должны звучать на ведущих деловых мероприятиях. Мы готовы оказывать содействие в формировании мероприятий, объединении различных обществ, структур, представителей бизнеса для совместной реализации проектов», - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что одна из целей фонда — расширять возможности для эффективной помощи ветеранам и семьям погибших бойцов.

«Мы продолжаем последовательно собирать на площадке фонда неравнодушных людей, привлекаем к сотрудничеству госкорпорации и профессионалов своего дела, лучших организаторов и экспертов, чтобы объединять усилия и вместе добиваться поставленных целей. Взаимодействие с Фондом Росконгресс позволит открыть новые возможности в части совместных разработок с экспертами и учеными, а также освещения актуальных вопросов работы фонда «Защитники Отечества» с помощью регулярных конференций и круглых столов», — сказала Анна Цивилева.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе с 1 июня 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие им в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься помощью в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.