Приглашаем 17 июня на научно-популярное ток-шоу в стиле «индастриал», показ документального кинопроекта «AtomSound» и выступление его главного героя, обладателя Grammy, DJ Imanbek!

Фильм «AtomSound» рассказывает о мощной энергии звука, который постоянно окружает нас даже во сне, оказывает влияние на мировосприятие, настроение и решения, которые мы принимаем. Imanbek удалось зафиксировать вибрации в реакторе и преобразовать их в уникальный звук, который он сам поэтично назвал «звук атома», atom sound. Взяв его за основу, диджей создал трек, который зрители услышат в конце фильма.

Время и место: 18:00, пространство Roof Place (Санкт-Петербург).

Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Информационного центра по атомной энергии.

Приходите, будет интересно!