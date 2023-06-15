14 июня 2023 г., в преддверии XXIX Международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» в Петербурге состоялось уникальное превью под девизом «Красота по-петербургски».

Необычная атмосфера дворца в стиле флорентийского палаццо, роскошный интерьер большого белого танцевального зала со скульптурами купидонов и кариатид в великолепных залах Дворца Великого князя Владимира Александровича погрузили гостей вечера в атмосферу театра, иммерсивного шоу, эксклюзивного модного дефиле и русской оперы.

В начале вечера зрителям была представлены иммерсивная композиция «Река времени» в исполнении юной балерины Дианы Чемилевской — студентки Академии Танца Бориса Эйфмана и МэнюЭ ЦаО — студентки Института дизайна костюма СПбГУПТД. Гитарист Дмитрий Соколов, лауреат российских и международных конкурсов, исполнил на уникальной русской семиструнной гитаре фрагмент всемирно известного концерта Ре-мажор Антонио Вивальди.

В рамках превью прошел показ новой коллекции «Black Tie», вдохновленный элегантным гардеробом и созданной российским дизайнером и выпускником СПбГУПТД Романом Шаруком (марка женской одежды «Sharuk Apparel»).

Кульминацией вечера стала презентация знаменитого платья дизайнера Ольги Маляровой «Корона российской империи», в котором Анна Линникова представляла Российскую Федерацию на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2022-м году. Основательница одноимённого бренда и блогер-миллионник, Ольга Малярова является многократным победителем «Адмиралтейской иглы», финалистом проекта «Подиум», победитель конкурса «Новые имена» Собака.рy, а также участницей и победительницей выставок и показов в Милане, Токио и Париже.

Настоящей красотой по-петербургски зрители могли насладиться, увидев театрализованный отрывок проекта «Золотая нить» — коллаборации российских и китайских дизайнеров Би Юйцин, Лу Чэнлун, Анастасии Савиной, Валерии Романовой, Ирины Рейкут и Юлии Гнеушевой. В жанре модного дефиле была представлена коллекция студентов СПбГУПТД «Сказка странствий».

Помимо модных показов, гостям вечера был представлен новый культурно-гуманитарный молодёжный проект в области дизайна костюма, цифровых технологий и музыкального искусства «ОПЕРА & ПОДИУМ». Совместная творческая работа студентов и преподавателей Университета промышленных технологий и дизайна и Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова открыла зрителям уникальную атмосферу синтеза музыки и дизайна. Истинно петербургский вечер дополнили фрагменты опер П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», каждая постановка представляла собой маленький спектакль, созданный командами молодых дизайнеров, артистов и режиссёров. Все ценители моды, искусства и дизайна смогли увидеть онлайн-трансляцию Превью в прямом эфире, доступном для широкой аудитории.

Любовь Джикия, художественный руководитель фестиваля, профессор СПбГУПТД, член Союза дизайнеров РФ отметила: «Сегодня в течение превью «Красота по-петербургски» мы смогли увидеть разнообразие талантов наших выпускников и студентов, которые продемонстрировали не только любовь к моде, но и к России, Петербургу, нашим корням и традициям!».

По словам Алексея Вячеславовича Демидова, Президента Международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла», ректора Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, заместителя Председателя Общественной палаты Законодательного Собрания и Председателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будущий Международный фестиваль моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» с одной стороны будет посвящен цифровым трансформациям, мультимедийным технологиям, виртуальной реальности и применению искусственного интеллекта при создании одежды, а с другой — развитию национального культурного кода в моде и искусстве.

Уже в октябре 2023 года СПбГУПТД гостеприимно распахнет свои двери для дизайнеров, членов международного жюри и модного сообщества, чтобы на протяжении нескольких дней профессионалы, журналисты и байеры смогли по достоинству оценить коллекции участников со всего мира и выбрать самого достойного на XXIX фестивале моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла».