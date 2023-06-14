5–7 сентября 2023 года в выставочном центре «Крокус Экспо» впервые состоится международная выставка тканей, фурнитуры, оборудования и готовых изделий для производства модной одежды Textile Collection Moscow.

Выставка призвана связать ведущих международных и локальных поставщиков, предлагающих весь спектр материалов и оборудования для индустрии моды, с производителями одежды и торговыми компаниями. Насыщенная деловая программа Textile Collection Moscow, посвящённая развитию бизнеса в индустрии моды, трендам, импортозамещению, современным инструментам продвижения товара на рынке, пройдёт в формате бизнес-лекториев, мастер-классов и тренд-зон.

Продуктовые тематики Textile Collection Moscow:

Ткани для одежды

Отделка и фурнитура

Волокна и пряжа

Швейное оборудование

Наполнители: синтепух, синтепон, холлофайбер, пенополиуретан и другие

Цифровая печать по ткани

Оборудование для ВТО (парогенераторы, отпариватели, утюги и другое)

Материалы для упаковки и маркировки одежды

Готовые небрендированные изделия для производства коллекций одежды

Аксессуары

Оборудование и технологии для оснащения магазинов

Международная выставка тканей, фурнитуры, оборудования и готовых изделий для производства модной одежды Textile Collection Moscow пройдёт параллельно с Technotextil 2023 – главной специализированной выставкой технического текстиля, оборудования для его обработки, нетканых материалов и готовых изделий из текстиля с «умными» свойствами.