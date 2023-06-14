Сложно переоценить важность логотипа для построения успешного модного бренда. Медуза Versace, переплетенные C Chanel, загнанные литеры Gucci, игрок поло Ralph Lauren – этот список можно продолжать очень долго.

И вот свою версию фирменного логотипа представил российский бренд 12 Storeez. «Год назад мы приступили к работе над редизайном, чтобы сделать визуальный стиль созвучным изменениям внутри компании», — рассказали представители компании.

Символом марки стал круг с начертанием цифры 12 внутри. Форма его элементов и плавные переходы, по задумке дизайнеров, должны отражать непрерывность развития бренда, естественные очертания объектов в природе, вневременной характер изделий. Шрифт также претерпел изменения и стал «более аккуратным и удобным для чтения». Обновилась и палитра основных цветов — они по-прежнему относятся к теплой природной гамме, но стали более контрастными и выразительными: почти белый светло-бежевый оттенок акцентируется темно-коричневым.

‌Облик бренда будет меняться постепенно: «Обновление айдентики — большой проект, который затронет многие процессы и команды внутри компании. Для нас важно рационально использовать ресурсы, поэтому еще около полутора лет будут встречаться изделия с предыдущими версиями логотипа», — добавляет Иван Хохлов, генеральный директор марки.

Презентация новой айдентики была проведена в формате ленд-арта — 30-метровый символ 12 Storeez появился на песчаном берегу Бискайского залива в Биаррице. Его воспроизвел французский художник Сэм Дугадос, специализирующийся на пляжном искусстве.