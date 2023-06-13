В преддверии XXIX Международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла» открывает новые имена в мире моды. 14 июня в Санкт-Петербурге пройдет уникальное превью фестиваля под девизом «Красота по-петербургски».

Гостей вечера ждет необычное иммерсивное шоу и театрализованный модный показ, который проведут звезды «Адмиралтейской иглы» будущего сезона.

Украшением вечера станут показы от ведущих дизайнеров России:

Ольги Маляровой, многократной победительницы ведущих международных и российских конкурсов дизайна, создателя знаменитого платья «Корона империи», в котором Анна Линникова на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2022 году представляла Российскую Федерацию;

Романа Шарука, покорившего подиумы России и зарубежья, создателя стильных женских коллекций одежды.

Также участие в театральном вечере примут молодые петербургские дизайнеры, обучающиеся в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Именно СПбГУПТД является организатором и учредителем Международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла».

Помимо этого, зрители вечера смогут по достоинству оценить I-ый международный молодежный проект «Опера&Подиум», созданный в рамках коллаборации СПбГУПТД и Санкт-Петербургской Консерватории.

Безупречный вокал молодых солистов и современные режиссерские находки прекрасно дополняют сценические костюмы и мультимедийные декорации, выполненные лучшими студентами кафедры дизайна костюма и кафедры цифровых и аддитивных технологий СПбГУПТД.

Превью «Красота по-петербургски» начнется в 15:30 по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 26 (Дом ученых им. М. Горького). Сбор гостей в 15:00.