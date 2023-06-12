Новая капсульная коллекция Vittoria Vicci, вдохновлённая образом смелой и современной девушки в мегаполисе, включает стильные и удобные в носке базовые изделия. Она ценит комфорт и предпочитает выглядеть роскошно в любой локации.

Лён - легкий и дышащий материал, который хорошо поддерживает температуру тела. Поэтому в новом сезоне бренд снова выбрал лён для создания летнего дропа. В него вошли льняные костюмы из блейзера и брюк со стрелками, доступные в четырёх оттенках, льняные кюлоты, брюки, шорты и рубашки oversize на пуговицах, платья – минималистичные макси, изящные миди на бретелях, а также в эстетике сарафана на пуговицах.

Цветовая палитра коллекции отличается многообразием: от яркого оливкового, небесно-голубого и молочного до классического черного и нежных оттенков с ярким флористическим паттерном.

Капуста Vittoria Vicci представлена в магазине в ТЦ «Афимолл», на сайте марки и всех известных маркетплейсах.