Московский бренд 5 o'coat выпустил летнюю коллекцию Yellow Young. Капсула представляет собой оду желтому цвету — оттенку солнца, тепла и веселья.

Его можно найти на каждом изделии линии: желтые стежки на бирке или отстрочка желтой нитью, желтый цветок, спрятанный, как секретик из детства, в пуговице из эпоксидной смолы.

В коллекцию вошли рубашки, платье А-силуэта, платье с воланом, платье-майка, костюм из хлопка, жилет, юбки – прямая, пышная и с двумя шлицами, пиджаки, брюки, палаццо джинсовые. Цветовая палитра капсулы передает оттенки солнечного дня — желтый, голубой, зеленый, белый, а натуральные ткани как нельзя лучше подходят для летнего зноя.

В рамках коллаборации 5 o’Coat с брендом головных уборов «Гарин» из остатков ткани отшиты две популярные модели марки – морячка и панама с широкими полями. Модели будут доступны в пяти цветах – жёлтом, лимонном, бежевом, какао и голубом. Помимо основной функции — защиты от солнца — аксессуары добавляют акцент образу и завершают его.