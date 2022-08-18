История компании Atelier PM — это история любви основателя марки Максима Злобина и удивительных лабораторно выращенных ювелирных камней. И каких – увидев муассанит, невозможно забыть его невероятный блеск и сияние. Так родилась идея создавать великолепные украшения, чтобы роскошь стала чуть доступнее. Стоимость лабораторно выращенных камней в несколько раз ниже природных, а по качеству такие камни не только не уступают, но и по некоторым параметрам превосходят натуральные.

Далее был большой путь к идеальному производству и сложный этап поиска фабрики. Команда Atelier PM побывала на нескольких фабриках Италии, Таиланда и России, где изготавливают украшения топовые ювелирные бренды. Поиски увенчались тем, что все изделия изготавливаются на премиальном производстве с соблюдением мировых требований к качеству ювелирных продуктов.

«Я всегда был эстетом. Это касается всего: внешнего вида, моего пространства, тяги к искусству и просто желание накрыть красивый завтрак самому себе. Плюс качество. Эти два понятия соединились в Atelier PM. Для меня очень важно доверие клиентов. Ну, и чтобы их глаза сияли ярче наших камней», – рассказывает Максим Злобин.

Невероятная линейка украшений City Of Stars, впервые представленная на выставке INHORGENTA MUNICH в феврале 2020 в Мюнхене и имевшая большой успех, стала доступна и российским клиентам ювелирного Дома. Главная тема коллекции, дизайн которой разрабатывался в Италии, – звезда, падающая с неба, как символ исполнения желаний. Капсула City Of Stars создана для ярких и уверенных в себе девушек, которые привыкли сиять и быть в центре внимания. Именно сейчас есть уникальная возможность собрать всю небесную коллекцию украшений.

Коллекция City of stars — уникальное сочетание муассанитов, вдохновленное сиянием звёзд, и золота 585 пробы. Удивительно, но в природе муассанит встречается только в космосе, в пылевых облаках из углерода, а на земле - в метеоритах. Украшения из коллекции City Of Stars - как звезды, безупречно сияют и притягивают взгляды миллионов людей.