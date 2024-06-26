Российский бренд Masterpeace выпустил новую коллекцию. В нее вошли платья, сарафаны, струящиеся блузки, топы и юбки. Плиссированные изделия были сшиты из батиста и кружева, изготовленных на семейной фабрике недалеко от Марселя. Здесь же бренд заказал вышивку на кружевной канве, которая была выполнена в технике "французские петли".

Главным источником вдохновения для основательницы Евгении Линович стала автобиографическая книга о детстве Марселя Паньоля "Замок моей матери". Коллекция, как и ее лукбук, передают атмосферу Прованса, хотя съемки проходили в родительском коттедже.

«Еще недавно вышел фильм „Время секретов” (2022) — французская драма Кристофа Барратье, в которой дети уже совсем не дети, в которой ты приезжаешь летом на дачу, влюбляешься и носишь платья: белые, нежные, с шитьем и кружевом», — рассказала Евгения Линович.

Источник фото: Masterpeace