Издательский дом Condé Nast закрывает печатную версию журнала Allure, посвященного красоте. Об этом рассказала главный редактор Джессика Крул в записке для сотрудников на этой неделе. Ее слова передает The Business of Fashion.

На данный момент никаких дальнейших увольнений не планируется. Последний номер — декабрь 2022. После этого Allure станет полностью диджитал-изданием.

«В социальных сетях и цифровых технологиях наш бренд сильнее, чем когда-либо. Наш успех является свидетельством работы команды. Мы точно знаем, как и где наша аудитория получает доступ к контенту в сегодняшнем постоянно меняющемся ландшафте», — написала Крул.

По информации инсайдеров, трафик журнала Allure в первой половине 2022 года вырос на 177% по сравнению с прошлым годом, а августовский печатный номер с Ким Кардашьян стал самым продаваемым на сегодняшний день.

Журнал Allure был основан в 1991 году и с тех пор выходил ежемесячно.

Поскольку печать становится все менее жизнеспособным финансовым предложением, в последние годы многие издательства перестали публиковать печатные продукты. В ноябре 2018 года Condé Nast закрыл печатную версию Glamour, а в декабре 2016 года — Self. Позже DotDash Meredith перестал выпускать InStyle, Entertainment Weekly и Health.