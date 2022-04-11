В конце марта в пятизвездочном отеле Ренессанс Марриотт Монарх Москва
состоялась четвертая премия The Moscow Life & Business Awards. Несмотря на
непростое время, организаторы решили провести мероприятие, встретиться с
друзьями и партнерами и поддержать друг друга.
Премия The Moscow Life & Business Awards призвана оценить достижения
Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить
бизнес и культуру. Целью присуждения премии является демонстрация
общественности прогресса Москвы в области культуры и бизнеса и поощрение
успехов в культурной, деловой и общественной жизни Москвы.
Премия проходит ежегодно и награждает самых успешных представителей
московского бизнеса, социальной, общественной и культурной сферы, медицины,
туризма и услуг - всех тех, кто делает жизнь в мегаполисе комфортной, яркой и
интересной!
Позитивную и дружественную атмосферу на премии создал постоянный ведущий
мероприятия, шоумен и продюсер Роман Огнев. А украсило церемонию награждения
яркое выступление известных артистов, финалистов и лауреатов телевизионных и
вокальных конкурсов: Ирины Игнатюк, Оксаны Казаковой, Аллы Рид, Валентины
Тимощук, Александра Скрипа и Григория Голицына.
Номинанты ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards
– это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с
нашей прекрасной столицей. Не случайно символом премии является синий
хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, власть,
космическую силу, оптимизм и успех!
От всей души поздравляем победителей с залуженными наградами!
Премианты премии The Moscow Life & Business Awards – 2021:
САНИЯМ КОВАЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«За активную гуманитарную и благотворительную деятельность»
ОКСАНА КАЗАКОВА
«O.K.SCHOOL»
ПРОРЫВ ГОДА
«За профессионализм и высокие стандарты»
«CITY SIGHTSEEING» MOSCOW
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
«Лучшие экскурсии по Москве»
ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ»
«Лучший загородный отель»
ВЛАДИМИР ХОХЛОВ
«GOURMET ALLIANCE»
«За вклад в развитие гастрономической культуры столицы»
ПАRК ФУДХОЛЛ
«Лучший московский фудхолл»
ГЕЛЬБЕРГ СЕРГЕЙ
«LAB GSA ШОКОЛАД & ЗОЛОТО»
ПРОРЫВ ГОДА
«За креативный потенциал и максимальное качество»
РОМАН ОГНЕВ
«НОВЫЕ ОГНИ»
ПРОРЫВ ГОДА
«За высокий творческий потенциал и целеустремленность»
АЛЕКСАНДР СКРИП
«ТЕЛЕКАНАЛ «ММТВ»
ПРОРЫВ ГОДА
«За креативный потенциал и целеустремленность»
Русский духовный театр
«ГЛАС»
«За сохранение культурного наследия»
PANORAMA360
«Самая высокая смотровая площадка
Москвы и Европы»
Организатор премии – медиа агентство DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный
журнал THEMOSCOWLIFE.RU, которому в 2022 году исполняется 15 лет. За годы
своего существования журнал осветил более 3000 самых ярких событий нашей
прекрасной столицы, собирая все самое интересное и актуальное, создавая и
демонстрируя общественности международный имидж светской столицы и
культурного центра России!
Карина Мартиросян, издатель, главный редактор, продюсер премии: «Синий
хрустальный кристалл, символ премии The Moscow Life & Business Awards,
олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех. Именно
благодаря этим качествам возможно движение вперед, несмотря ни на что и вопреки
сложным обстоятельствам. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться ко всем
номинантам, партнёрам и гостям премии. Всегда двигайтесь вперед, к новым целям,
успеху и совершенству, меняйте мир в лучшую сторону! Мы ждем вас вновь на пятой,
юбилейной премии, которая состоится в ноябре 2022 года. До новых встреч!»
Благодарим партнеров премии за сотрудничество и поддержку: парк-отель
«Орловский», «ПАRК фудхолл», кондитерскую лабораторию «LAB GSA ШОКОЛАД
& ЗОЛОТО», ресторанный холдинг «GOURMET ALLIANCE», алкогольную
компанию «Лудинг», французскую пекарню «Baravi», «Королевская вода», «City
Sightseeing Moscow», «Флотилия Рэдиссон», ювелирную компанию «АТЕЛЬЕ BY
СОКОЛОВ», косметическую компанию «GINGER СOSMETICS», бренд авторских
платков «РУССКИЕ В МОДЕ», бренд авторских украшений «MARIJOO», компанию
«ГЕФЕСТ КАПИТАЛ».
Благодарим наших информационных партнеров за сотрудничество и поддержку:
новый музыкальный канал MMTV, Celebrity TV, журналы «Дорогое удовольствие»,
«Moda Topical», Радиус Города, TOP Lux, городские порталы MMG, «Образ жизни» и
многие другие
Официальный видеограф премии: Сергей Павлов
Официальные фотографы премии: Ара Погосян, Анастасия Сидорова