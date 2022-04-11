В конце марта в пятизвездочном отеле Ренессанс Марриотт Монарх Москва

состоялась четвертая премия The Moscow Life & Business Awards. Несмотря на

непростое время, организаторы решили провести мероприятие, встретиться с

друзьями и партнерами и поддержать друг друга.



Премия The Moscow Life & Business Awards призвана оценить достижения

Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить

бизнес и культуру. Целью присуждения премии является демонстрация

общественности прогресса Москвы в области культуры и бизнеса и поощрение

успехов в культурной, деловой и общественной жизни Москвы.



Премия проходит ежегодно и награждает самых успешных представителей

московского бизнеса, социальной, общественной и культурной сферы, медицины,

туризма и услуг - всех тех, кто делает жизнь в мегаполисе комфортной, яркой и

интересной!



Позитивную и дружественную атмосферу на премии создал постоянный ведущий

мероприятия, шоумен и продюсер Роман Огнев. А украсило церемонию награждения

яркое выступление известных артистов, финалистов и лауреатов телевизионных и

вокальных конкурсов: Ирины Игнатюк, Оксаны Казаковой, Аллы Рид, Валентины

Тимощук, Александра Скрипа и Григория Голицына.



Номинанты ежегодной премии The Moscow Life & Business Awards

– это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с

нашей прекрасной столицей. Не случайно символом премии является синий

хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, власть,

космическую силу, оптимизм и успех!



От всей души поздравляем победителей с залуженными наградами!



Премианты премии The Moscow Life & Business Awards – 2021:

 САНИЯМ КОВАЛЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«За активную гуманитарную и благотворительную деятельность»

 ОКСАНА КАЗАКОВА

«O.K.SCHOOL»

ПРОРЫВ ГОДА

«За профессионализм и высокие стандарты»

 «CITY SIGHTSEEING» MOSCOW

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

«Лучшие экскурсии по Москве»

 ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ»

«Лучший загородный отель»

 ВЛАДИМИР ХОХЛОВ

«GOURMET ALLIANCE»

«За вклад в развитие гастрономической культуры столицы»

 ПАRК ФУДХОЛЛ

«Лучший московский фудхолл»

 ГЕЛЬБЕРГ СЕРГЕЙ

«LAB GSA ШОКОЛАД & ЗОЛОТО»

ПРОРЫВ ГОДА

«За креативный потенциал и максимальное качество»

 РОМАН ОГНЕВ

«НОВЫЕ ОГНИ»

ПРОРЫВ ГОДА

«За высокий творческий потенциал и целеустремленность»

 АЛЕКСАНДР СКРИП

«ТЕЛЕКАНАЛ «ММТВ»

ПРОРЫВ ГОДА

«За креативный потенциал и целеустремленность»

 Русский духовный театр

«ГЛАС»

«За сохранение культурного наследия»

 PANORAMA360

«Самая высокая смотровая площадка

Москвы и Европы»

Организатор премии – медиа агентство DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный

журнал THEMOSCOWLIFE.RU, которому в 2022 году исполняется 15 лет. За годы

своего существования журнал осветил более 3000 самых ярких событий нашей

прекрасной столицы, собирая все самое интересное и актуальное, создавая и

демонстрируя общественности международный имидж светской столицы и

культурного центра России!



Карина Мартиросян, издатель, главный редактор, продюсер премии: «Синий

хрустальный кристалл, символ премии The Moscow Life & Business Awards,

олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех. Именно

благодаря этим качествам возможно движение вперед, несмотря ни на что и вопреки

сложным обстоятельствам. Именно с такими пожеланиями я хочу обратиться ко всем

номинантам, партнёрам и гостям премии. Всегда двигайтесь вперед, к новым целям,

успеху и совершенству, меняйте мир в лучшую сторону! Мы ждем вас вновь на пятой,

юбилейной премии, которая состоится в ноябре 2022 года. До новых встреч!»



Благодарим партнеров премии за сотрудничество и поддержку: парк-отель

«Орловский», «ПАRК фудхолл», кондитерскую лабораторию «LAB GSA ШОКОЛАД

& ЗОЛОТО», ресторанный холдинг «GOURMET ALLIANCE», алкогольную

компанию «Лудинг», французскую пекарню «Baravi», «Королевская вода», «City

Sightseeing Moscow», «Флотилия Рэдиссон», ювелирную компанию «АТЕЛЬЕ BY

СОКОЛОВ», косметическую компанию «GINGER СOSMETICS», бренд авторских

платков «РУССКИЕ В МОДЕ», бренд авторских украшений «MARIJOO», компанию

«ГЕФЕСТ КАПИТАЛ».

Благодарим наших информационных партнеров за сотрудничество и поддержку:

новый музыкальный канал MMTV, Celebrity TV, журналы «Дорогое удовольствие»,

«Moda Topical», Радиус Города, TOP Lux, городские порталы MMG, «Образ жизни» и

многие другие

Официальный видеограф премии: Сергей Павлов

Официальные фотографы премии: Ара Погосян, Анастасия Сидорова