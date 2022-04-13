Российский бренд одежды для всей семьи Makoday Akinfeev, основанный дизайнером Ириной Макодай и известным российским футболистом Игорем Акинфеевым, открыл корнер в детском универмаге Vremena Goda Kids, расположенном в Галереях «Времена года» (Кутузовский проспект, 48).

Пространство выполнено в концепции футбольного поля с искусственным газоном и настоящими футбольными воротами. В корнере представлена новая коллекция Makoday Akinfeev «Lucky Aki». Она включает одежду для детей от 6 лет и модели, которые подойдут как подросткам, так и взрослым. Худи, свитшоты, футболки, брюки и шорты выполнены из хлопка с эффектом peach touch в оптимистичной цветовой палитре: насыщенном желтом, синем navy, припыленном сером, темно-зеленом, ярком оранжевом. Модели дополнены продуманными функциональными деталями: светоотражающие элементы, кулиски и резинки, карманы снабжены клапанами, молниями, на худи есть специальный карман на рукаве «для карты». Дополнительную динамику придают шрифтовые принты «Lucky Aki», подчеркивая, что эта яркая одежда обязательно принесет удачу своему обладателю.

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