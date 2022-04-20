C 20 по 23 апреля в Москве пройдет «Неделя моды Seasons Fashion Week SS’2022».

В этом году ТГ «SEASONS» отмечает 10-летний юбилей и в самом центре Москвы гостей ждет более 15 показов от российских брендов, конкурс молодых дизайнеров, который проводится совместно с РГУ им. Косыгина и public talk, где участники обсудят самые актуальные и острые вопросы Fashion-индустрии.

Официальный автомобильный партнёр мероприятия – бренд EXEED – в день открытия Недели моды презентует гостям стильную новинку 2022 года – компактный кроссовер EXEED LX. В премиальном и одновременно лаконичном EXEED LX множество ультрасовременных решений и опций, успевших стать визитной карточкой бренда. Отслеживающим тренды представится возможность в числе первых оценить автомобиль, который достоин превосходства и восхищения.

Откроется Seasons Fashion Week SS’2022 показом Александра Арутюнова – известный российский дизайнер, чьи коллекции pret-a-porte отличает мастерское сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. 20 апреля впервые в истории своего бренда он проведет открытый показ для всех желающих, на котором только для рассадки гостей у подиума понадобятся специальные пригласительные билеты. А 21 апреля состоится показ российского дизайнера Виктории Андреяновой. Виктория — основатель и глава собственного дома моды Victoria Andreyanova. Роскошные ткани и архитектурные силуэты оверсайз, считаются визитной карточкой бренда.

Также участие в Неделе моды ТГ «Seasons» принимает официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. Его коллекцию отличает ультрамодный крой и самое высокое качество, а также хорошо читаемые брендовые маркеры – цитаты из творчества Басты и N1NT3ND0, украшающие шапки, кофты и другую одежду.

Гости Seasons Fashion Week познакомятся с коллекциями брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, которые представит компания СТОКМАНН, смогут увидеть показы Maison Kaleidoscope, House of Leo, George Black, POP-OFF FUR, Leader byVADIM MERLIS, Sofia Tereshina, MKMM fashion platform, Addicted to, концептуальной мужской одежды от N68, а также работы молодых дизайнеров из РГУ им. Косыгина. В рамках мероприятия пройдет показ бренда Rina Collection от дизайнера Катрины Иванюшкиной, где будет представлена коллекция «Queen», с которой каждая женщина в любом возрасте может почувствовать себя королевой, а FashionLab презентует ювелирную бижутерию и дизайнерские оправы для очков. Будут представлены наряды бренда Mirafame, что дарят своим клиентам неповторимость, и коллекция весна-лето 2022 BLINOVA BRAND, выполненная из льна, шифона и костюмных тканей, в основу которой легла мода 60-70-х годов.

23 апреля ярким завершением Недели моды Seasons Fashion Week SS’2022 станет показ апсайкл-коллекции, посвященной актуальному тренду на осознанное потребление, которую представит дизайнер Маша Цигаль. Коллекции бренда Masha Tsigal сочетают в себе оригинальный стиль и веяния современной моды, творческую палитру цвета и изысканное качество ткани, узнаваемый авторский почерк, определяющий настроение каждой коллекции.

И, конечно, сохраняя полюбившуюся концепцию «see now-buy now», организаторы сохраняют для гостей Недели моды возможность приобрести в одном из шоурумов понравившуюся одежду из весенней и летней коллекции дизайнеров сразу после показа.