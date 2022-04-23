Back to Fashion – это модный марафон, для тех, кто знает и любит моду, следит за новыми тенденциями. Организатор фестиваля “Проект MIR” объединил бренды ведущих российских дизайнеров, представляющих коллекции пре-а-порте, аксессуары и предметы искусства. Миссия “Проекта MIR” - популяризация российских брендов.

12:00 - начало работы шоу-румов 15:00 – начало мастер классов и презентаций 19:00 – начало модных показов

Фестиваль моды и красоты BACK TO FASHION пройдёт 26 апреля 2022 (вторник) в Отель Marriott Imperial Plaza, 3 этаж, зал «Берлин-Женева» Москва, улица Краснопрудная, 12 (метро Комсомольская)

В программе показы коллекций российских домов моды Naz Maer, Semiletova, Fursamazing, Josephine Cashpar, Alena Nega, а также дегустации изысканных ароматов, мастер-классы, подарки и сюрпризы, дизайнерский шоу-рум. Все представленные бренды можно будет приобрести на стильном маркете, часть средств от которого, будет переведена в благотворительный фонд «Созвездие XXI».

Гостей модного вечера примет новый роскошный отель Marriott Imperial Plaza. Элегантный интерьер отеля выполнен в стиле ар-деко. Marriott Imperial Plaza безупречен для приверженцев классики в ее современном прочтении. Величественная мраморная лестница, торжественные залы с роскошными хрустальными люстрами, витражи, зеркала создают уникальную атмосферу изысканного модного места.

Ведущая мероприятия – актриса театра и кино, певица Екатерина Директоренко – станет проводником в мир моды и последних достижений косметологии, поддержит легкое настроение гостей и вдохновит на дружеские беседы и новые знакомства.

Back to Fashion посетят ведущие солисты оперы и балета, популярные актрисы театра и кино: Елена Захарова, Анна Чурина, Алена Чехова, Ева Авеева и многие другие.

Гостям вечера будут представлены коллекции лучших российских дизайнеров:

Особую актуальность приобрела роскошная, эффектная одежда для дома, этот сегмент представляет премиальный бренд Josephine Cashpar. Изделия бренда выполнены исключительно из натуральных тканей высокого качества, а изюминкой бренда является сочетание итальянского натурального шёлка и шелкового кружева.

Авторское ателье Fursamazing создает уникальные изделия из кожи и меха. Творческий почерк дизайнера дизайнера Виктории Лоскутовой – изысканность, стиль, индивидуальность каждого изделия.

Бренд Semiletova пользуется заслуженным успехом уженщин, уверенных в себе, благополучных, активных и самодостаточных. Это бренд для тех, кто выбирает смелые вещи и яркие решения.

Каждое изделие бренда Naz Maer отличает красота, гармония, женственность, безупречный стиль! За 7 лет работы в команде великого кутюрье Жана-Поля Готье дизайнер приобрел бесценный опыт и уникальные знания, которые воплощены в ярких и эффектных авторских коллекциях молодого мастера высокой моды.

Девиз бренда ALENA NEGA «необычные платья для необычных девушек». "Amethyst" – название новой коллекции. Сиренево-фиолетовая гамма, очертания и геометрия аметиста - стали главной ее темой. Волнующие и вдохновляющие оттенки нежной лаванды, чувственной сирени, струящиеся ткани, в сочетании со строгими линиями и очертаниями, которые превращаются в откровенные вырезы и фрагментарно обнажающий крой- призваны будоражить и восхищать!

Основной мотив весенне-летней коллекции 2022 брендаASTROMODA – это яркая роспись. Каждое изделие получает свой уникальный художественный код строго в соответствии с научным подходом, который разработан дизайнером марки Еленой Махиня. На оригинальном мастер классе будет показано, как одежда может стать артефактом и остаться в гардеробе надолго, радовать, вдохновлять и исполнять желания!

Моделей к показам будут готовить виртуозные стилисты и визажисты сети британских салонов SACO.

Во время работы фестиваля пройдет мастер-класс от броу-дизайнера Ильи Адамова ("Технологии красоты"), который расскажет, чем архитектура бровей отличается от обычного оформления в соответствии с трендами весенне-летнего сезона 2022. Гостям мероприятия будут представлены лучшиеаксессуары, а также косметические и парфюмерные бренды разных сегментов.

Компания Zepter покажет коллекцию очков с фуллереновыми линзами Hyperlight Eyewear, и новинку для тех, кто использует диоптрии – фуллереновые клипоны. Они интересны тем, что в основе материала линз лежит молекула Фуллерена С60, а это значит, что они защищают глаза от вредного излучения искусственных источников света в помещении, воздействию которых мы подвергаемся ежедневно (светодиодные и неоновые лампы, электронные устройства и т.п.), а также от вредного солнечного излучения. Впервые будут представлены Zepter парфюмы: французские ароматы Прованса Luxury Overdose и Absolument Parfumeur, а такжеперсональный очиститель и ионизатор воздуха MyIon.

Elian Russia – декоративная косметика с русской душой и мировым потенциалом. Узнаваемые традиционные мотивы и неповторимая русская красота воплощаются как в оформлении, так и палитре оттенков. Ягодные помады, морозные румяна и драматичная тушь – все для того, чтобы вы были прекрасны, оставаясь собой!

Авторские ароматы Vladislava Parfum отличает особая сложность композиции. В ароматах Vladislava Parfum гармонично сбалансированы все уровни: как верхние, так и нижние ноты. А поскольку исходные составляющие самого высокого качества, то созданный на их основе аромат –является устойчивым, многогранным и раскрывается постепенно.

Компания Aravia — российский производитель профессиональной косметики для ухода за кожей лица и тела. Компания выпускает широкий ассортимент косметических продуктов по направлениям: спа-депиляция, профессиональный уход за лицом, программы коррекции фигуры, парафинотерапия и спа-уход за кожей рук и ног.

Интернет-магазин Supremebeauty.ru – продемонстрирует новинки от бренда декоративной косметики Kevin Aucoin –компактные нео-румяна Grapevine, тинты, пудры и консилеры для идеального тона кожи, объемная тушь, многофункциональные палетки для контуринга и макияжа глаз.

Hadat Cosmetics — израильский бренд, производящий уходовую косметику для волос премиум-класса. ТехнологияSea Oil Silk идеально подходит для всех типов волос иоткрывает совершенно новый способ восстановления поврежденных волос.

Спонсор настроения Back to Fashion – премиальная водка Finist. Безугольная обработка купажа по технологии Silver Horn делает вкус водки Finist мягким и гармоничным, придает ему шелковистую структуру и мягкое невесомое окончание.