Московский банк Сбербанка осуществляет льготное кредитование системообразующих предприятий по программе Минпромторга России, в соответствии с Постановлением Правительства № 393 от 17 марта 2022 года. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент ПАО Сбербанк – председатель Московского банка:

«Сразу же после подписания соглашения с Минпромторгом мы начали выдавать льготные кредиты компаниям, входящим в перечень системообразующих предприятий, утвержденный Правительственной комиссией. В этот перечень вошли более ста клиентов Московского банка Сбербанка. И мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны крупных московских предприятий из самых разных отраслей».

Первой столичной компанией, получившей кредит по программе поддержки системообразующих предприятий, стало ООО «СК Трейд», хорошо знакомое не только москвичам по сети магазинов модной одежды «Снежная Королева».

Михаил Булушев, Член совета директоров ООО «СК Трейд»:

«Как системообразующее предприятие, в марте мы направили в Московский банк Сбербанка заявку на получение льготного кредита в рамках программы господдержки. И уже 4 апреля между ПАО Сбербанк и ООО «СК Трейд» был заключен договор об открытии кредитной линии. Для нашей Компании заключение данного договора стало весьма своевременным, поскольку именно сейчас у нас начат процесс контрактования на следующий сезон, и доступные деньги по приемлемой цене нам очень нужны».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), sberbank.ru .

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — sber.ru .