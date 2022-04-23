Российский бренд белья Le Journal Intime представил коллекцию “Duncan” – историю о смелой, легкой женщине, крутящейся в вихре жизни как в танце – с особым чувством ритма, своего тела и предназначения. “Duncan” посвящена прекрасным танцовщицам разных времен, меняющим мир и создающим целые направления в искусстве, моде и музыке.

Образы коллекции несут силу и энергию героинь, которые послужили вдохновением для бренда, а каждая модель отражает характер танцовщицы, именем которой она названа: Айседоры Дункан, Майи Плисецкой, Пины Бауш и других. Так, элегантный глубокий вырез в модели Maya создает впечатление лебединой шеи, лаконичная конструкция и четкие линии в модели Pina отсылают нас к выразительному стилю вдохновившей на нее героини, а нежное декольте цвета запеченого безе – к хрупкому, но величественному образу Анны Павловой.

В коллекцию вошли 9 бюстгальтеров, 5 видов трусиков, силуэтообразующее платье и шорты. Цветовая палитра отражает разные жанры танца: как более классические, соответствующие балету, шампань, черный, алый, так и сложные пастельные цвета – джинсовый, облачный, персиковый, жёлтый и бирюзовый, передающие ритмы современного танца.

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime основан в 2015 году и имеет собственное производство в Москве. 

Бренд сохранил основной функционал всех моделей бюстгалтеров Le Journal Intime надежную поддержку груди, усилив детали конструкции для лучшего формирования силуэта.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%. Подчеркивая природную красоту и изгибы женского тела, белье обеспечивает естественную поддержку груди без косточек, плотных чашек и сдавливающих элементов, создавая ощущение свободы.

lejournalintime.com