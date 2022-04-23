Российский бренд белья Le Journal Intime представил коллекцию “Duncan” – историю о смелой, легкой женщине, крутящейся в вихре жизни как в танце – с особым чувством ритма, своего тела и предназначения. “Duncan” посвящена прекрасным танцовщицам разных времен, меняющим мир и создающим целые направления в искусстве, моде и музыке.

Образы коллекции несут силу и энергию героинь, которые послужили вдохновением для бренда, а каждая модель отражает характер танцовщицы, именем которой она названа: Айседоры Дункан, Майи Плисецкой, Пины Бауш и других. Так, элегантный глубокий вырез в модели Maya создает впечатление лебединой шеи, лаконичная конструкция и четкие линии в модели Pina отсылают нас к выразительному стилю вдохновившей на нее героини, а нежное декольте цвета запеченого безе – к хрупкому, но величественному образу Анны Павловой.

В коллекцию вошли 9 бюстгальтеров, 5 видов трусиков, силуэтообразующее платье и шорты. Цветовая палитра отражает разные жанры танца: как более классические, соответствующие балету, шампань, черный, алый, так и сложные пастельные цвета – джинсовый, облачный, персиковый, жёлтый и бирюзовый, передающие ритмы современного танца.

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime основан в 2015 году и имеет собственное производство в Москве.

Бренд сохранил основной функционал всех моделей бюстгалтеров Le Journal Intime – надежную поддержку груди, усилив детали конструкции для лучшего формирования силуэта.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%. Подчеркивая природную красоту и изгибы женского тела, белье обеспечивает естественную поддержку груди без косточек, плотных чашек и сдавливающих элементов, создавая ощущение свободы.