Еще до наступления первого декабря погода намекнула на коронацию бескомпромиссно снежной зимы, но именно в этот день, запускается центрифуга праздничных канонов. Голоса в голове увлеченно напевают Jingle Bells и просят лесного оленя умчать их в свою страну оленью; манекены в витринах окунаются в пайтеку и набрасывают на шею мишурную боа; а мы, ошарашенные минусовой температурой, устраиваем охоту на цветные шубы и дубленки-авиаторы. Чтобы упростить вам задачу, мы составили список ключевых трендов зимы 2022/2023, которые можно применить к российским погодным условиям.

Громадная шуба

Наверняка цветные шубы дали взятку воображаемому властителю трендов, потому что на подиуме и за его пределами они разгуливают уже несколько лет и уходить не собираются. С каждым сезоном площадь мохнатых увеличивается, рукава разбухают, а полы стремятся облизать асфальт.

На универсальность претендуют бессмертные шубы-чебурашки как у Stella McCartney. Эксцентричный голод стремятся удовлетворить многоцветные косматые варианты с намеком на art-характер. Примеры можно посмотреть в коллекциях Giorgio Armani и Versace. Ну и, конечно, не обошлось без новых вспышек фуксии от Michael Kors Collection. Главное, постарайтесь забыть о сочетании с мини, особенно в колючие морозы.

Снегурочка

Обокрасть гардероб внучки Деда Мороза в новом сезоне считается актом милосердия, но при условии, что вы не будете выгуливать верхнюю одежду кремового и белоснежного оттенка по слякоти. Вариативность таких шуб поражает воображение, ведь дизайн большинства из них срисован с демисезонных курток и пальто. В лучших традициях нуворишей — окрашенная в ванильный с поясом как у Bottega Veneta; для поклонников минимализма —шуба-пиджак Staud; в объятия загородных пейзажей — похожая на махровый халат модель с ремнями вместо пуговиц; а максимально женственное решение — анорак с вместительными простроченными карманами.

Черное миди

На улице мороз, но в офис и на коктейль с подругами необходимо ходит по расписанию. Предлагаем вернуться к ультимативной классике, которая работает на ура — черное платье чуть ниже колена с любыми украшательствами и поведенческими оклонениями кроя. Модель с острыми бедрами из дорого выглядящего бархата ( Richard Quinn); закрытое с перьями или любыми другими деталями (Prada); или осмелевший сарафан с одним рукавом и покусанным подолом. Выбирайте с умом, потому что такое платье проживет до следующей весны.

Растянутый свитер

Беспокоитесь, что любимый свитер выглядит уставшим и пожившим? Поберегите нервы для поиска подарков на Новый год, поскольку дизайнеры синхронно растягивают изделия из шерсти и трикотажа. Наилучший образец представлен у Fendi — ниже бедра, пушистый, с высоким горлом, да еще и мирного гранитного оттенка. Антагонистом может стать трехцветная модель. Еще одним объектом внимания заслуживает быть кардиган как в лукбуке Amiri. Если вырез кажется глубоким, поддеваем водолазку.

Можно покороче

Наконец-то переходим к низу. Многие девушки умеют приспосабливать кожаные шорты или юбки А-силуэта под холодное время году путем надевания плотных колготок. Для тех, кто считает, что ноги надо защищать от холода с помощью брюк, рекомендуем воспользоваться укороченными джинсами. Несмотря на свою длину, они придают образу уютности благодаря потертости денима и встроенной клетки. Burberry, Blumarine и JW Anderson — ваши ориентиры.