Когда первые снежинки коснулись Московского асфальта, в Торговой Галерее «Модный сезон» развернулась череда показов. Довольно символично, учитывая что большинство из нас при виде снегопада пребывает в ожидании чуда. А что может быть более волшебным, чем грамотно сформированный гардероб, который ещё и отвечает новоиспеченным тенденциям. Мы с интересом ознакомились с коллекциями Недели моды Seasons Fashion Week и составили дайджест лучших базовых предложений от русских дизайнеров.

CHAPURIN

ФИО Игоря Чапурина стабильно провоцирует здоровое любопытство у каждого человека, разбирающегося в отечественной моде, и обещает предоставить лакомые вещи, безупречные от первого до последнего стежка. Модный Дом CHAPURIN примерил роль хедлайнера и открыл Seasons Fashion Week, задав тот динамичный темп в формате «see now buy now», которого все ждали. Самое подходящее словосочетание для досье на коллекцию Весна-Лето 2023 — «лаконично и по делу», а это дорогого стоит, особенно, когда индустрия взяла за привычку смущать аудиторию приклеенными к телу лонгсливами и кособокими пальто. Двубортные платья-жакеты, платья с запахом и комбинезоны с четко прорисованными стрелками претендуют на звание любимых предметов офисного гардероба, а если вам наскучит черно-белая гамма, то можно составить партикулярный образ в стиле колорблок.

Happy Winter

Мимикрировать под слякотный пейзаж городской весны — сомнительная идея, когда эндорфины и так улетучиваются из-за авитаминоза. В связи с этим каждой девушке пригодится практичная, яркая и в меру согревающая верхняя одежда. Бренд Happy Winter прозрачно намекает, какие модели вытащат вас из возможной апатии. Берем курс на стеганое в ромбик пальто с хвостатым поясом, оверсайз-пуховик с глянцевой поверхностью и футуристичным воротником, пуховую куртку до бедер в гусиную лапку и вариант для современной Снегурочки — приталенный пуховик с логоманией.

I AM STUDIO

Космические корабли бороздят просторы Вселенной, оптические принты родом из 70-х намереваются раскрасить монохромную гамму, кашемировые свитеры и приемлемо растянутые водолазки обещают добавить феромоны стиля хюгге в бизнес-капсулу. Знаменитый своими базовыми вещами I AM STUDIO продемонстрировал ободряющее разнообразие в доселе обыкновенных предметах гардероба. Здесь нашлось все необходимое как для консерваторов, так и заядлых тусовщиков. Юбки из винила, брючные костюмы из экокожи, искрометные топы в пайетку и тренчи, анораки под античную глянцевую медь — игра в удачные сочетания обещает быть жутко увлекательной.

POP OFF FUR

На четвертый день Seasons Fashion Week основатель марки POP OFF FUR Алексей Попов отстоял титул представителя списка «Топ-100 лучших дизайнеров России». Он прозорливо благословил на брак стиль 90-х и разноцветный мех, опираясь на картины русских художников авангардистов и модернистов. Противоположные по смыслу оттенки складывались в абстрактные узоры, оригинальность которым придавали лекала, характерные для последнего десятилетия XX-го века. Забираем в вишлист дубленки-авиаторы, лохматые шубы, притворяющиеся Цветиком-семицветиком, пару-тройку свитшотов и вестерновских рубашек.

ADDICTED_TO

Обсессия может быть благоприятной, когда дело касается детальной проработки вещей. Бренд ADDICTED_TO, чье название в переводе буквально означает быть помешанным, побаловал целой плеядой нетривиальных casual-решений. По зеркальной поверхности подиума проплывали манкие образы с деконструированными жакетами и жилетами, обнимающими талию пуховиками, брутальными тренчами и подстреленными карго. А сопровождающие моделей собаки породы русская борзая подтверждали, что составляющие коллекции сгодятся как на прогулку, так и на вечерний выход.