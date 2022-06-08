Ощутить в полной мере голос любви от австралийской певицы Перукуа можно было в прошедшие выходные в концертном зале Крокус Сити Хол. Перед выступлением я спросила певицу о ее манере одеваться и как с помощью одежды и аксессуаров поддерживать ресурсное состояние.

По какому принципу вы выбираете для себя одежду и аксессуары ?

Я покупаю довольно мало одежды. В основном стараюсь находить интересные творческие ателье или креативных портных и пошивать с ними одежду. Это куда интереснее, придумывать то, что подходит твоему телу, твоему стилю. В мире не так много дизайнеров, которые понимают женскую фигуру и женскую природу. Поэтому в классическом дизайне так много прямых линий. А нам нужна одежда, которая был подчеркивала наши изгибы. Так что для меня одежда это еще одно выражение моей творческой природы.

Какие необычные украшения, есть среди ваших аксессуаров?

У меня нет “обычных” украшений. У каждого из них своя судьба, своя история. Раньше я часто выбирала интересные камни у знакомого дилера камней в Индии и мы вместе с ним или другими ювелирами создавали украшения для меня. Последнее время свои украшения “под меня” адаптируют несколько моих подруг ювелиров. На сцену Крокус Сити Холл 5 июня я выйду в такой “адаптации” от About Angels by Kaora.

Есть ли специальные истории , связанные с гардеробом в вашей концертной деятельности, к примеру, нужно было одеть определенное украшение или платье?

Все сценические платья я шью под себя в ателье. Мы вместе с портной придумываем дизайн, выбираем подходящие ткани. Это супер-интересно. Я люблю шелк, поэтому много моих сценических платьев шелковые. Они легкие, сияющие, элегантные, отлично сочетаются с большими искрящимися украшениями – идеальны для сцены. На сцене я выступаю без обуви. Уже много лет. Наверное лет 20. Так что это тоже учитывается в дизайне сценического костюма.

Существует такое мнение, что определённые ароматы - помогают и вдохновляют? Есть ли такие у вас?

Я люблю эфирные масла. Синтетическими ароматами я не пользуюсь. Это и вредно, да и они слишком сильны и сбивают эмоциональный фон. А эфирными масла я люблю. В моей сумочке всегда есть несколько масел, например, Thievs Oil – масло воров. У него забавная история, думаю маркетинг, но она весьма интересна. Согласно легенде им пользовались воры во время эпидемии чумы, благодаря ему они не заболевали забираясь в дома умерших от чумы. Однажды их поймали, но согласились отпустить, если те расскажут секретный рецепт этого масла.

В сегодняшней ситуации тревоги и стресса, что вы посоветуете нашим читателям, как гибко подстраиваться под условия и сохранить ресурсное состояние?

У меня на сайте есть чудесный бесплатный курс “От Тревоги и Стресса ко Внутренней Гармонии за 15 минут”. Он отлично помогает. Но первый шаг, всегда за вами. И самый важный – это выйти из негативного поля новостей, слухов и общения с людьми, которые в жизни не видят ничего кроме тяжести, боли страданий, куда они хотят затянуть всех вокруг.