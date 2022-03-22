Одна из целей, которую многие из нас ставят к весне — это организовать, разобрать и обновить свой гардероб, найти старые драгоценности и добавить тренды будущего сезона. Вместе с off-price магазинами Familia собрали краткое руководство по реновации и разумному обновлению гардероба в преддверии весны. Кстати, магазины Familia работают в обычном режиме, и здесь можно купить бренды, которые приостановили продажи в России.

Не покупать лишнего

Выбирайте вещи, которые будут сочетаться с остальным вашим гардеробом, благодаря чему вы сможете собрать большое количество различных комбинаций и сэкономить. Времена, когда надевать одну и ту же вещь дважды считалось плохим тоном, давно прошли. Сегодня самые модные девушки предпочитают подходить к шопингу с умом и инвестировать только в те вещи, которые пригодятся на все случаи жизни.

Базовая обувь – фундамент долговечного гардероба

Подбирая обувь для нового сезона, делайте выбор в пользу моделей dad sneakers (папины кроссовки на массивной подошве), грубых ботинок и лоферов. Такая обувь поможет сформировать базовый гардероб, который не будет терять своей актуальности как минимум несколько лет. Это поможет всегда выглядеть стильно без лишних затрат. Если хочется соответствовать трендам, присмотритесь к актуальным в будущем сезоне мюлям и обуви с тиснением под крокодила. Примеряя образы, поэкспериментируйте с комбинациями обуви и одежды, которую вы раньше не носили — результаты могут вас удивить и вы сможете нащупать свой новый стиль. Например, в Familia в одном магазине представлены и одежда и обувь, благодаря чему поле для fashion-экспериментов становится ещё шире.

Ставка на аксессуары

Серебряные браслеты, разнообразные кольца и колье — благодаря аксессуарам повседневный образ может превратиться в интересный лук для особого случая. Сфокусируйтесь на ансамблях колец из металлов разного цвета или украшениях, которые можно носить поверх перчаток — это добавит изюминку простому образу. Также обратите внимание на головные уборы и очки, с приближением весны этот аксессуар становится необходимым.

Верхняя одежда на все времена

Однотонные или выполненные в технике пэчворк, приталенные или прямые, стёганые или шерстяные — пальто идеально подойдет для любого образа. Выбирайте верхнюю одежду, чтобы ее можно было носить и весной, и осенью. Это поможет сэкономить и не задаваться каждый сезон вопросом «‎что же надеть?». Чтобы выбрать пальто на долгие годы, обратите внимание на зоны Gold Brands, которые расположены в сети off-price магазинов Familia. Там собраны вещи мировых премиальных марок с большими скидками, что поможет пополнить гардероб без лишних затрат.

План

Прежде чем отправиться в магазин за покупками, разберите гардероб, составьте комплекты, выпишите на листок вещи, которых не хватает для полноты образа. Берите этот список с собой на шопинг — он поможет избежать импульсивных покупок, лишних трат и сэкономит ваше время.

Раскрыть творческий потенциал и обновить гардероб разумно можно благодаря Treasure Hunt — поиску “сокровищ” среди огромного количества вещей. Такая стратегия шопинга особенно актуальна в off-price формате, ведь здесь среди коллекций разных годов и сезонов, премиальных и масс-маркет брендов, женских и мужских коллекций, могут получатся неожиданные сочетания, которые потом станут фаворитами вашего гардероба. Дайте волю своему воображению, примеряйте разные стили и сочетания, не бойтесь экспериментов — это ключ к успеху на модном поприще.