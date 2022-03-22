You Wanna – российский бренд с собственным производством в Москве – представляет новую весеннюю капсулу. Характерная для бренда черно-белая гамма разбавлена яркими весенними акцентами, а обволакивающие комфортные силуэты верхней одежды контрастируют с облегающими платьями с вырезами, корсетами из экокожи и трикотажными кроп-топами.

Экокожа стала одним из основных материалов в новой капсуле: платья в длине миди с баской ручной работы в виде бахромы, мини с английской проймой и платье-сорочка с разрезом, корсеты с пуговицами и фигурным низом. Для составления актуального в этом сезоне кожаного total look можно выбрать брюки-бананы, клеш, прямые с контрастной строчкой, скини или джогеры.

Линия верхней одежды представлена стегаными пальто и утепленными бомберами в черном, бежевом и оранжевом цветах, тренчем из лакированной экокожи и пальто в цветовом исполнении от классического черного до знакового для бренда принта «гусиная лапка».

Формируя ассортимент капсулы, бренд ориентировался на образы, которые можно выбрать как для повседневных мероприятий – от завтраков с близкими до деловых переговоров, так и для вечерних – от свидания до посещения театра.

Коллекции You Wanna воплощают симбиоз острых трендов и проверенных временем дизайнерских решений, предлагая своим клиентам уникальное соединение медленной и быстрой моды в сочетании с ценой и качеством.

Офлайн-магазины бренда представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону (открытие 15 марта). Онлайн-магазин предлагает доставку по всему миру.