На первый взгляд может показаться, что коллекция Miu Miu 2022 — это про сдержанный стиль, разбавленный сексуальностью. Однако, если присмотреться, то заметен глубокий смысл: до карантина все было стандартизировано, в рамках, и казалось, что так и должно быть. У нас в шкафу висели идеально выглаженные костюмы и классические рубашки, но теперь, после снятия ограничений, женщина Miu Miu — это про выход за рамки, новый дресс-код и свободу. Привычная схема восприятия мира сломалась и, в связи с этим, мы поняли, что не обязательно следовать правилам, которые были до пандемии. Сняли ограничения, а вместе с ними ушло и привычное понимание офисного стиля.

Показ традиционно прошел в Palais d’Iéna, чем ознаменовал так называемое возвращение в офис. Чтобы передать рабочую атмосферу, гостей показа посадили на черные офисные кресла, а белый подиум был похож на большой стол для совещаний, где решаются важные вопросы: ультра-мини или мешковатые брюки? А возле «офиса» были установлены две большие линзы авторства марокканской художницы Мерьем Беннани, которые показывали комедийные сценки: в первой ─ деловая женщина с папкой для документов Miu Miu спорит с ожившими бумагами, а во второй подруги высмеивают новые веяния пластической хирургии.

По первым выходам можно заметить, что главная идея показа - «Переосмысленный дресс-код». Низкая посадка, укороченные топы и свитера в стиле 2000-х, которые оголяют не только ваш шикарный пресс, но и белье, которое Miu Miu предлагают нам выбирать в тон одежды. Костюмная ткань и классические оттенки, такие как: голубой, бежевый, серый и черный ─ придают флер деловитости столь расслабленным образам. Вязаные костюмы, внедренные в офисный дресс-код, как бы намекают нам на то, что комфорт теперь стоит на первом месте. Глядя на укорочённые комплекты, создается ощущение, что во время пандемии у женщин не было возможности дойти до ателье и подогнать одежду по фигуре, поэтому им пришлось брать в руки ножницы и «подрезать» под себя.

Если на карантине комфорта вам было предостаточно, то Miu Miu предлагают добавить нотку шика: шелковые костюмы с юбками, расшитые цветами, черные классические платья в стиле 60-х годов, украшенные стеклярусом и бисером, а также кожаный комплект, состоящий из мини юбки и укороченной рубашки.

На моделях небрежные прически, легкие волны и пучки, как будто они по привычке сейчас пойдут на zoom-конференцию. Макияж «без макияжа» с легким сиянием кожи также задаёт тон общей теме расслабленности. Кожаные ремни, которые не дают одежде упасть еще ниже, носят не только на юбках и брюках, но и на топах, а большие сумки формата А-4 подходят, чтобы вместить туда ноутбук и половину офиса. Отдельно стоит присмотреться к носкам бойфренда, чтобы сочетать их с босоножками, остороносыми туфлями либо лоферами.

«Странное больше не странное»- сказала Миучча Прада, ну а кто мы такие, чтобы с ней спорить?