15 марта российский бренд You Wanna открывает первый магазин в Ростове-на-Дону. Пространство расположено на первом этаже ТЦ «Горизонт» по адресу ул. Михаила Нагибина, 32/2. Бренд расширяет свое присутствие в городах России - это уже третье региональное открытие бренда. Одежду You Wanna можно приобрести в offline магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также на сайте you-wanna.ru .

В новом магазине представлена актуальная коллекция, в которую вошло большое количество моделей из экокожи: платья в длине миди с баской ручной работы в виде бахромы, мини с английской проймой и горлом и платье-сорочка с разрезом, корсет с пуговицами и корсетный топ с фигурным низом. Также в коллекции вы можете подобрать брюки-бананы, клеш, прямые с контрастной строчкой, скини или джогеры из экокожи для составления актуального в этом сезоне кожаного total look.

В магазине вас ждет большая подборка верхней одежды: стеганые пальто и утепленные бомберы в черном, бежевом и оранжевом цветах, тренч из лакированной экокожи и приталенные и с поясом пальто в цветовом исполнении от классического черного до характерного бренду принта «гусиная лапка».

Визитная карточка бренда — сексуальное платье, представленно в различных вариациях: платье-футляр в длине миди в красном цвете, вечернее платье бюстье, платье со шнуровкой на груди, платье на запах без рукавов и, конечно, бестселлер бренда — платье с открытой талией.

18, 19, 20 марта в честь открытия магазина в ТЦ «Горизонт» покупателей ждут фуршет, карты лояльности You Wanna и скидка на 15% на новую коллекцию бренда.

«Открытие в Ростове-на-Дону – это важный шаг для расширения нашего бренда. Наша одежда пользуется спросом среди жителей южных регионов. Offline-store в Ростове-на-Дону сделает процесс покупки для многих клиентов более комфортным, так как даже в нашу онлайн-эпоху многие любят прийти и «пощупать» вещь. И мы рады дать эту возможность. Так что планируем запуск ещё не одного магазина, а пока по всей России доступна доставка с нашего официального сайта», — говорит соосновательница бренда Юлия Елисеева.

Информация о бренде:

YOU WANNA – бренд для современной городской женщины, где можно найти все актуальные сезонные тренды. Марка была основана в 2008 году в Москве, первый официальный магазин You Wanna был открыт в 2012 году.

Уникальность одежды You Wanna заключается в том, что подходит даже для самых насыщенных дней: выбрав образ утром для завтрака в кафе, вы сможете продолжить свой день в офис, а вечером отправиться на встречу с друзьями. Образы, в которых вы будете чувствовать себя комфортно в ритме, в котором живут современные девушки, подчёркивая индивидуальность и сохраняя нотку сексуальности при составлении даже повседневных образов.

Каждая коллекция бренда создается с учетом последних тенденций fashion-индустрии. Одной из ключевых особенностей YOU WANNA является быстрота реагирования на модные тренды, которые оперативно воплощаются на собственном производстве в Москве, благодаря чему компания обеспечивает идеальное соотношение качества и стоимости.

При создании коллекций дизайнеры бренда разрабатывают модели, которые будут актуальны не один сезон и помогут чувствовать себя уверенно в любой ситуации: на рабочих совещаниях, романтических свиданиях, дружеских встречах или веселых вечеринках.