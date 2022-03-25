Коллекция Весна `22 начинается с цвета. В ней представлены как костюмы в спортивном стиле, кэжуальные образы, так и классические брючные костюмы и верхняя одежда в ярких цветах. Монохромные образы становятся лучшим способом показать однозначность и чистоту взглядов.

- Оттенки лавандового — в духе времени и близкие к тому самому Very Peri, который Pantone выбрал цветом 2022 года.

- Лаймовый — смесь желтого и салатового. Ближе к умиротворяющему жизнерадостному зеленому, но с творческой сумасбродной ноткой. Цвет, который подарит энергичность и разнообразие в жизни. Для самых ярких личностей в коллекции представлен классический брючный костюм в этом цвете.

- Фуксия (шокирующий розовый) — цвет страсти и авантюризма, манящий и пылкий. Ключом коллекции стало пальто в этом комплиментарном трендовом оттенке.

- Бирюзовый — цвет завораживает своей спокойной яркостью и чистотой. Дарит возможность почувствовать свежесть ветра в мегаполисе

- Лазурный — оттенок голубого, освежающий, возвышенный и ясный. Женственный вариант для классического офисного костюма вместо скучного серого или строгого черного

- Белый — смелый, яркий и аристократичный. Его любят неординарные люди, часто его носят в особенное время, когда хочется самосовершенствования.

Визитная карточка бренда — это классические костюмы с брюками и юбками. Привычный деловой образ вернулся во всем своем многообразии: актуальны как приталенные жакеты, так и оверсайз, костюмы в клетку и монохромные яркие костюмы в пастельных и неоновых цветах. Еще одним трендовым вариантом такого образа стали платья-жакеты. С одной стороны, они отсылают нас к сдержанности делового стиля, с другой — к нарочитой сексуальности и женственности. Образы с платьем и брюками, отголосок 2000-х — это еще один тренд. Платье-жилет в сочетание с брюками делает образ сложным и ироничным, позволяет выглядеть женственно, не ограничивая себя в движениях.

В духе времени - носить то, в чем мы чувствуем себя комфортно и уютно. В первую очередь, это изделия в спортивном стиле, которые давно стали базой. Sport in the City уже и не про спорт вовсе, а про желание быть собой и чувствовать себя свободно. Этой весной бренд отдает дань обаянию 2000-х, создав спортивные костюмы в ярких цветах. Каждый цвет, используемый в коллекции, находит свое отражение и в спортивных образах, в том числе яркие — лаймовый, фуксия, лавандовый, помогающие окунуться в весеннее настроение и проснуться после долгой зимы.

Вся коллекция построена так, чтобы новинки свободно комбинировались между собой, а также с изделиями из прошлых и будущих сезонов. Так модные эксперименты становятся доступнее, ведь открывается больше вариантов и свободы для самовыражении. Коллекция Весна '22 вдохновит вас на поиски образа, который будет отражать ваш стиль и идеально впишется в реалии повседневной жизни.