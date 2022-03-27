В весенне-летнем сезоне бренд представляет инновационную модель в коллекции аксессуаров.
Премиальный бренд со скандинавскими корнями Marc O'Polo расширяет портфолио экологически чистых материалов.
Новая модель Traja — сумка из высококачественной кожи, окрашенной с использованием технологии wet-green® OBE. При таком способе окрашивания используется экстракт из листьев оливкового дерева, который не наносит вред окружающей среде.
Модель представлена в классическом черном и теплом коричневом цветах. Отсутствие подкладки делает сумку легкой для использования, а лаконичный крой и вневременная форма “хобо” сделает ее особенной вещью в гардеробе на долгие годы.
Marc O'Polo делает ставку на “оливковую” кожу, благодаря ее технологическим особенностям:
- Краситель wet-green® OBE сделан из листьев оливкового дерева, которые ранее сжигались вместо рационального использования
- Сырье для красителя wet-green® OBE – возобновляемое
- Материал не требует дополнительных пахотных земель. Листья, используемые для изготовления экстракта, остаются после сбора урожая
- Сырье wet-green® OBE применяется в экологически чистом процессе дубления и не содержит химических и синтетических веществ
- Краситель имеет золотой сертификат Cradle to Cradle Certified®
- Сырье не конкурирует с производством продуктов питания
- При производстве потребляется меньшее количество энергии
- Использование “оливковой” кожи является дополнительным источником дохода для фермеров
Сумка Traja будет доступна в онлайн-магазине в апреле 2022 года.