В весенне-летнем сезоне бренд представляет инновационную модель в коллекции аксессуаров.

Премиальный бренд со скандинавскими корнями Marc O'Polo расширяет портфолио экологически чистых материалов.

Новая модель Traja — сумка из высококачественной кожи, окрашенной с использованием технологии wet-green® OBE. При таком способе окрашивания используется экстракт из листьев оливкового дерева, который не наносит вред окружающей среде.

Модель представлена в классическом черном и теплом коричневом цветах. Отсутствие подкладки делает сумку легкой для использования, а лаконичный крой и вневременная форма “хобо” сделает ее особенной вещью в гардеробе на долгие годы.

Marc O'Polo делает ставку на “оливковую” кожу, благодаря ее технологическим особенностям:

Краситель wet-green® OBE сделан из листьев оливкового дерева, которые ранее сжигались вместо рационального использования

Сырье для красителя wet-green® OBE – возобновляемое

Материал не требует дополнительных пахотных земель. Листья, используемые для изготовления экстракта, остаются после сбора урожая

Сырье wet-green® OBE применяется в экологически чистом процессе дубления и не содержит химических и синтетических веществ

Краситель имеет золотой сертификат Cradle to Cradle Certified®

Сырье не конкурирует с производством продуктов питания

При производстве потребляется меньшее количество энергии

Использование “оливковой” кожи является дополнительным источником дохода для фермеров

Сумка Traja будет доступна в онлайн-магазине в апреле 2022 года.