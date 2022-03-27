В весенне-летнем сезоне бренд представляет инновационную модель в коллекции аксессуаров.
Премиальный бренд со скандинавскими корнями  Marc O'Polo расширяет портфолио экологически чистых материалов.
Новая модель Traja сумка из  высококачественной кожи, окрашенной с использованием технологии wet-green® OBE. При таком способе окрашивания используется экстракт из листьев оливкового дерева, который не наносит вред окружающей среде. 

Модель представлена в классическом черном  и теплом коричневом цветах. Отсутствие подкладки делает сумку легкой для использования, а  лаконичный крой и вневременная форма “хобо” сделает ее особенной вещью в гардеробе на долгие годы.
Marc O'Polo делает ставку на “оливковую” кожу, благодаря ее технологическим особенностям:

  • Краситель wet-green® OBE  сделан из листьев оливкового дерева, которые ранее сжигались вместо рационального использования
  • Сырье для красителя wet-green® OBE – возобновляемое
  • Материал не требует дополнительных пахотных земель. Листья, используемые для изготовления экстракта, остаются после сбора урожая
  • Сырье wet-green® OBE применяется в экологически чистом процессе дубления и не содержит химических и синтетических веществ
  • Краситель имеет золотой сертификат Cradle to Cradle Certified®
  • Сырье не конкурирует с производством продуктов питания
  • При производстве потребляется меньшее количество энергии  
  • Использование “оливковой” кожи является дополнительным источником дохода для фермеров 

Сумка Traja будет доступна в  онлайн-магазине в апреле 2022 года.

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