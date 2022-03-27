Makoday Akinfeev — российский бренд одежды sport casual для всей семьи, основанный дизайнером Ириной Макодай и известным российским футболистом Игорем Акинфеевым.

Концепция Makoday Akinfeev – удобная, красивая и качественная одежда для детей и взрослых, поддерживающая тренд на локальные бренды и семейные ценности. Кроме того, для основателей бренда важная экологическая составляющая: используются органические ткани с щадящими технологиями окраски и перерабатываемая упаковка.

Новая коллекция Makoday Akinfeev получила название «Lucky Aki». Она включает одежду для детей от 6 лет и модели, которые подойдут как подросткам, так и взрослым, до 52 размера. Худи, свитшоты, футболки, брюки и шорты выполнены из хлопка с эффектом peach touch в оптимистичной цветовой палитре: насыщенном желтом, синем navy, припыленном сером, темно-зеленом, ярком оранжевом. Модели дополнены продуманными функциональными деталями: светоотражающие элементы, кулиски и резинки, карманы снабжены клапанами, молниями, на худи есть специальный карман на рукаве «для карты». Дополнительную динамику придают шрифтовые принты «Lucky Aki», подчеркивая, что эта яркая одежда обязательно принесет удачу своему обладателю.

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