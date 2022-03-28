17 марта в Казани состоялось официальное открытие первого магазина по франшизе российского бренда белья Le Journal Intime.

На открытии состоялась встреча с соосновательницей бренда Татьяной Валентович и презентация новой коллекции “Duncan”, вдохновленной прекрасными танцовщицами разных времен, меняющими мир и создающими целые направления в искусстве, моде и музыке.

В магазине представлены актуальные и базовые коллекции: Dragon Woman, капсула Muses, Chromotherapy и хлопковая коллекция SPA.

“Мы открыли новый бутик Le Journal Intime в Казани, это наш первый магазин по франшизе и предвестник, возможно, нового направления развития бренда”, - рассказала Татьяна Валентович, соосновательница бренда.

Магазин оформлен в фирменном стиле бренда: сочетание небесных оттенков и каменной текстуры, которые олицетворяют природу, а плавные формы арок и волны - неповторимость женского тела.

Магазин находится по адресу ул. Кремлевская, д. 19 и работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

​​Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime основан в 2015 году и имеет собственное производство в Москве.

Белье Le Journal Intime выполнено из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%. Подчеркивая природную красоту и изгибы женского тела, белье обеспечивает естественную поддержку груди без косточек, плотных чашек и сдавливающих элементов, создавая ощущение свободы.

lejournalintime.com