В Москве прошел фестиваль "Влюбленные в фигурное катание". Мероприятие прошло при поддержке Департамента спорта Москвы.

На лед вышли: олимпийская чемпионка Анна Щербакова. чемпионка Европы Камила Валиева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, Олимпийские чемпионы Пекина Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и другие звезды спорта. Выступления фигуристов сопровождались ярким световым шоу, красочными проекциями на лед и выступлениями артистов акробатов, танцоров и воздушных гимнастов. Спортсмены представили полюбившиеся зрителям номера, а также показали новые, которые надолго останутся в памяти зрителей этого потрясающего события.