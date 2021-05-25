1. Мода всегда была уделом богатых бездельников. Для всех остальных есть просто одежда.

2. Бульвары полны очаровательных женщин разного возраста, и вместе с тем – абсолютно неухоженная толпа мужчин. Я даже не знаю, как эти женщины с ними живут, что они в них находят.

3. Знаете, какая главная вещь в доме? Большое зеркало. В котором все отсканируется. Во всех ракурсах. И сбоку. И сзади.

4. Никогда не заводите модных интерьеров – ведь они быстро станут старомодными. Интерьер вашего дома должен быть зеркалом вашей души, очень индивидуальным и, по возможности, стильным.

5. Познакомьте ребенка с ценностями культуры. Человечность – это явление культурное. И деньги здесь ни при чем. Не верьте, что деньги что-то решают. Они создают комфорт, но для счастья можно ограничиться меньшим.

6. Я считаю, что те самые солнцезащитные очки с надписью “Chanel” или “Dolce & Gabbana” в стразах и золотых завитушках, которые наши женщины носят на голове – именно на голове, а не там, где положено – и есть тот самый кокошник, который они не доносили.

7. Ни в Милане, ни в Париже, ни в Лондоне никто марки не носит. Если то, что на вас надето узнаваемо – это значит, что у вас нет вкуса.

8. Мода – это всегда очень дорого, а стиль – нет. Помните о том, что следить за модой смешно, а не следить – глупо.

9. Женщина должна больше следить за своим телом, нежели за одеждой. Хорошо ведь, когда девушка или женщина подтянутая, с прокрашенными корнями, ухоженная.

10. Мне кажется что красота – это все-таки искусственная вещь. Вульгарность – это черезмерная искусственность. Вульгарно – это когда у вас искусственные ногти, губы, грудь, глаза и цвет волос. Вульгарно, когда женщина одевается не по возрасту, ведь всему свое время. Вульгарность – синоним общедоступности.