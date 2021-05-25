Режиссер и автор сценария сериала «Хэппи-энд» Евгений Сангаджиев начинает работу над новой психологической драмой «Балет». Главные роли в проекте исполнят Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук и Маруся Фомина.

«После долгого перерыва на главную сцену страны возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого театра, а сейчас хореограф с мировым именем. Она надеется поставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать», – говорится в описании сериала.

Французский стилист и главный редактор журнала CR Fashion Book Карин Ройтфельд и ее сын Владимир Рестуан-Ройтфельд примут участие в работе над проектом и выступят его художественными консультантами. В их обязанности будут входить подбор костюмов для актеров, выбор локаций для съемок и контроль за общим цветовым и стилистическим решением сериала. Об этом The Blueprint сообщили в пресс-службе телеканала «СТС», который работает над «Балетом» вместе с «НМГ Студией», «Студией Видеопрокат» и IVI Originals.

Хореографией займется двукратный обладатель премии «Золотая маска» Владимир Варнава. Съемки шоу начнутся уже этим летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. Премьера запланирована на конец 2021 года. Сериал выйдет в линейке IVI Originals, а его телепремьера состоится в эфире «СТС».