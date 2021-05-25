С тех пор как Ким Джонс занял место креативного директора мужской линейки Dior, еще ни одна коллекция бренда не выходила без участия известного художника. Однако в случае с Resort 2022 дизайнер выбрал иной путь и решил внимательно изучить архивы модного Дома.

Однако при создании линии он взял за основу не работы Кристиана Диора 50-х, к которым часто обращался ранее, а творческие находки его преемника, дизайнера Марка Боана – автора знакового принта Dior Oblique и логотипа в форме сердца, сложенного из букв C и D. Французский модельер руководил брендом с 1961 по 1989 год, а в кресло креативного директора Dior попал после того, как Ива Сен-Лорана призвали на военную службу, пишет InStyle.

Отсюда в коллекции присутствует обилие принтов, а также различные логотипы, разработанные кутюрье за время его работы в бренде. Они украсили университетские бомберы, кардиганы, жакеты, нейлоновые куртки, спортивные костюмы, напоминающие баскетбольную форму, свитеры, рубашки и головные уборы.

Спокойная цветовая палитра представляет из себя смешение всех любимых оттенков, которые Джонс использовал в своих коллекциях: пыльный розовый, шоколадный, черный, бежевый и темно-зеленый. Главной новинкой и мастхэвом будущего сезона стала новая модель кроссовок B30 с крупными буквами CD, вдохновленная французским модернизмом, отмечает Elle.

«Очевидно, клиенты будут чувствовать себя комфортно в силуэтах Dior, но мы хотели немного поиграть с пропорциями и посмотреть, как сделать вещи менее формальными. Цветовая палитра – компиляция всех наших любимых цветов, которые мы использовали в течение последних трех лет», – приводит The Blueprint слова дизайнера.