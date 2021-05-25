Молодежный бренд Sokolov объединился с компанией Disney и производителем одежды «Твое», чтобы воссоздать дерзкий и яркий стиль знаменитой злодейки Круэллы Де Виль.

Компании приурочили свои новые капсулы к выходу фильма «Круэлла», премьера которого состоится 3 июня 2021 года. Главную роль начинающей свой преступный путь Круэллы играет Эмма Стоун, мастерски воплощая безумную бунтарскую натуру персонажа на фоне Лондона 70-х годов. В роли Баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет, снялась Эмма Томпсон, пишет РИА Мода.

Основной идеей коллекции «Твое» стала попытка дизайнеров разработать одежду, которую могла бы носить современная Круэлла. Дерзкая, графичная, выдержанная в черно-белых тонах oversize линейка отражает характер модной злодейки. В нее вошли проколотые булавками топы и худи, украшенные брошами футболки, гипертрофировано широкие спортивные брюки, ультра кроп-топы, а также боди с рукавами-перчатками, отмечает Glamour.

Чтобы создать полноценный образ, каждую вещь можно дополнить аксессуарами из одноименной капсулы SKLV. Так, в линейке представлены изделия в стиле панк-рок из булавок, модные серьги в черно-белой гамме с фианитами и кристаллами Swarovski, инкрустированными шипом вверх, и кольца на два пальца, дополненные дерзкими высказываниями Де Виль, рассказывает Jewellery Mag.

В съемке лукбука Disney by SKLV & ТВОЕ приняла участие блогер Авеми Лисса в образе современной Круэллы.

Коллекции Disney by SKLV & «Твое» уже доступны в розничных магазинах брендов «Твое» и SKLV, на сайте sokolov.ru и на сайтах маркетплейсов.