Burberry представил рекламную кампанию своей новой знаковой сумки Olympia – визитной карточки люксового британского модного Дома, разработанной Рикардо Тиши. Как пишет InStyle, впервые эта модель была представлена во время показа осень-зима 2020, а теперь она готова стать главной it-bag сезона. Минималистичный дизайн и богатая палитра оттенков дают Olympia все шансы получить этот статус.

«Я думал о создании идеальной формы, которая смогла бы передать сущность женственности. Поэтому в рамках кампании я захотел воспеть трех невероятных женщин из моей жизни, которые олицетворяют силу и красоту женской энергии», – приводит Buro 24/7 слова креативного директора Burberry.

Olympia выполнена в форме полумесяца и отсылает к спортивной стилистике. Она доступна в различных размерах, стилях и цветах: от классического цвета теплого песка, черного и бордового до бледно-голубого оттенка и более ярких оттенков желтого и зеленого. Серия также имеет ряд вариаций. Так, например, в моделях в тепло-коричневом и черном тонах представлен футляр для карт со съемным ремешком, отмечает Fashion Network.

В рекламной кампании Olympia снялись модель Кендалл Дженнер, а также певицы Shygirl и FKA Twigs. Минималистичную съемку провел дуэт фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. А идею проекта придумал Иб Камара, недавно назначенный на пост главного редактора Dazed & Confused. Главный посыл – избавиться от лишних вещей и позволить проявиться своей внутренней силе и женской энергии. Также Burberry планирует открыть pop-up пространства World of Olympia в универмагах Bergdorf Goodman и Harrods, развлекательном комплексе Galaxy Macau и торговом центре Nanjing Deji Plaza. В них можно будет приобрести эксклюзивные расцветки сумки.