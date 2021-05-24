В переводе с французского «Art de vivre» означает особое искусство жить, наслаждаясь каждым моментом. Эта философия близка двум брендам: L’Occitane и Present & Simple. Французский производитель косметики с 45-летней историей и российский fashion-стартап уверены, что лучшие вещи в мире – те, которые приносят комфорт, уют и ощущение настоящего, рассказывает Cosmopolitan.

Общие ценности объединили и вдохновили партнеров на создание такой идеальной свитшота – простого и одновременно продуманного до мелочей. Дизайнеры проработали 5 эскизов, выбрали итальянский хлопковый футер оттенка кэмел, который напоминает о любимой миндальной коллекции от L’Occitane, пишет Glamour. Теперь не только аромат любимых средств, но и цвет удобного пуловера будут напоминать поклонникам французского бренда о теплых вечерах наедине с собой и такими ценными бьюти-ритуалами.

На лаконичном свитшоте вышита фраза «Art de vivre», отсылающая к ценностям брендов. Благодаря своему свободному силуэту, он будет хорошо смотреться как с брючным костюмом, так и со светлыми джинсами и кедами. А если захочется, то можно носить его как аксессуар, накинув поверх футболки.

Еще один приятный бонус – все покупательницы свитшота получат в подарок набор бестселлеров от L’Occitane в удобном трэвел-формате. Свитшоты представлены ограниченным тиражом, а сделать заказ можно на сайте бренда.