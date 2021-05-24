Бренд Ugg представил кампанию #UggPride, приуроченную к Месяцу прайда и посвященную поддержке ЛГБТ-сообщества. В ней снялись рэпер Lil Nas X и трансгендерная актриса и модель Хари Неф.

На кадрах знаменитости позируют в радужных меховых тапочках модели Fluff Yeah на фоне декора, напоминающего о классических американских школьных выпускных. Для съемки Lil Nas X примерил костюм фиолетового цвета и золотую корону – это отсылка к стилю певца Принса, творчеством которого вдохновляется рэпер, отмечает The Blueprint.

Также Lil Nas X и Неф примут участие в виртуальном мероприятии Proud Prom, которое бренд организует совместно с организацией GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) и благотворительным фондом Pacific Pride Foundation, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество.

«Мы решили показать настоящих, смелых и невероятных людей, отмечающих виртуальный выпускной в безопасной и гостеприимной обстановке вместе с удивительной молодежью и друзьями бренда», – приводит Buro 24/7 слова президента Ugg Андреа О'Доннелла.

Кроме того, Ugg будет направлять по 25 долларов с продажи каждой пары шлепанцев Disco Stripe Slides в GLAAD. Максимальный размер пожертвования составит 125 000 долларов. Кроме тапочек в специальной коллекции есть кеды, футболки, худи, носки и сумки – все модели можно купить на сайте Ugg, отмечает Esquire.