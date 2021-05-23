Ежегодно команда фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival предлагает художникам и артистам создать для них что-то, что могло бы передать дух современности. В этом году участником коллаборации стал рэпер Хаски. Его работа – спорящие между собой высказывания о двойственности человека. Артист размышляет, что нужно в современном мире: высказывать мнение по любому вопросу и видеть в этом смысл жизни или молчать, чтобы не переживать о собственной неправоте.

«Современный мир требует, чтобы ты во всем разбирался – и при этом без права на ошибку. Есть представление, что ты обязан иметь мнение по любому вопросу, что создает огромный эмоциональный, интеллектуальный, моральный прессинг. С другой стороны, существует и необходимость четко выражать свое мнение – я не могу прятаться за туманом смыслов в своей музыке. Эта дихотомия, парадоксальность – об этом моя работа», – приводит Buro 24/7 слова Хаски.

На черных футболках и худи можно увидеть фрагменты текста о свободе, а также двойственности и сложности, свойственной любому человеку, который примеряет на себя разные идеи и мнения. Так, одной из его фраз, напечатанных на мерче, стала: «Тот, кто молчит, тот, можно сказать, вообще не существует».

Рассмотреть футболки и худи можно в фотопроекте Леонида Сорокина, героями которого стали четыре пары близнецов – Иосиф и Ваня Кабаковы, Лера и Лиза Ветховы, Филипп и Даня Константиновы, Женя и Соня Некрасовы, пишет«Афиша Daily».

Над проектом также работала творческая группировка Атака51, которая сняла документальный фильм-перформанс о Хаски под названием «Люцифер». Как рассказывает портал SRSLY, в видео артист имитировал свою смерть, устраивал собственные похороны, а также рассказал, зачем уничтожил полностью готовый альбом «Евангелие от собаки». Для тех, кто заинтересовался, фильм можно найти на YouTube-канале Хаски.

Онлайн-продажи коллекции стартуют 1 июня (сейчас можно оформить предзаказ), а с 3 июня она станет доступна в центре Beat Film Festival в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате.

Напомним, в этом году Beat Film Festival пройдет со 2 по 20 июня на площадках Москвы и партнерском платформе «Кинопоиск HD». В программу попали фильмы о музыканте Моби, певице St. Vincent и архитекторе Бьярке Ингельсе.