20 мая американский бренд Levi's отметил 148-летие модели Levi's 501. Джинсы из оригинального голубого денима вот уже полтора века не теряют актуальности, оставаясь символом поп-культуры и молодости. Одна из причин популярности Levi's 501 – их простота. С ними можно создать более изысканный или менее формальный образ; носить их по фигуре или как элемент оверсайз-образа; выбрать модель в темной или потертой обработке и даже кастомизировать, отмечает Harper’s Bazaar.

В честь дня рождения легендарных джинсов Levi's представил праздничную кампанию. Ее героями стали друзья и амбассадоры американского бренда: модель Хейли Бибер, теннисистка Наоми Осака, актриса Барби Феррейра, блогер Эмма Чемберлен, певец Джейден Смит, футболист Маркус Рашфорд и баскетболист Шей Гилджес-Александер. Все они показали разные варианты стилизации культовой модели, пишет Buro 24/7.

«501 – это аутентичные голубые джинсы, поэтому мы хотели отметить их день рождения в партнерстве с самобытными молодыми людьми, «громкими голосами» своего поколения. Нас вдохновляет эмоциональная связь каждого из них с 501 – их собственный стиль и истории делают эти джинсы уникальными», – приводит Glamour слова Карен Райли-Грант, директора по маркетингу Levi’s.

Кроме того, бренд выпустил две специальные коллекции. Первая – линейка джинсов и шорт Levi's 501, представленных в новой кампании Levi's Originals. Вторая – линейка Levi's Vintage Clothing 1955 «Japan» 501. Коллекция состоит из джинсов 501 «Shrink-to-Fit» 1955 года, произведенных из японского селвидж-денима и выпущенных ограниченным тиражом – 501 пара. Все слова и цифры на бирках нанесены на японском языке. Все модели изготовлены по технологии WaterLess, которая позволяет сократить расход пресной воды на 96% по сравнению с обычными способами производства вещей из денима.

Вдохновившись историей Levi's, дизайнеры бренда также создали лимитированную линейку футболок, на которые нанесены 7 принтов 501 из архивов бренда, датируемых 70-90-ми годами, добавляет Elle.