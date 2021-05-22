При создании новой коллекции Odor Никита Колмыков вдохновлялся эскизами к постановкам дягилевских «Русских сезонов», после парижского турне которого в европейскую моду моментально вошло все русское. В мудборде дизайнера есть, например, костюмы и декорации для оперы-балета «Золотой петушок» (1914), которые сделала художница-авангардистка Наталия Гончарова, а также работы Михаила Ларионова для балета «Полуночное солнце» (1915), пишет Buro 24/7.

«К выделенным из эскизов Гончаровой абстрактным мотивам орнаментов добавились техники создания театральных костюмов того времени – аппликации и тканевые инкрустации. Следуя ДНК бренда, в коллекции были вновь адаптированы переработанные материалы, использованы винтажные кружева ришелье и аутентичный крой традиционных рубах разных губерний. Это сочетание „игры в русскость“, так называемой „русской экзотики“, и стало для меня главным источником вдохновения», – приводит Elle слова Никиты Колмыкова.

На идее двойственности построена и цветовая палитра – это ода серому цвету, который объединен с лавандовым, синим и белым. В нейтральной палитре выполнены самые оригинальные вещи: мужские юбки с высокими разрезами, шерстяная четырехуголка, утепленная косынка, бомберы с рисунком-полумесяцем.

В коллекции много шерстяных тканей, разных видов хлопка и мокрого шелка, винтажных пуговиц и лент. Впервые бренд выпустил аксессуары: шапки на основе афганской каракульчи, четырехугольный вариант, вдохновленный головным убором северных народов, и текстильные сумки в лоскутной технике.