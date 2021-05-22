Модный Дом Balenciaga заявил о возрождении линии haute couture. Дебют для креативного директора марки Демны Гвасалии в этом направлении состоится 7 июля. Коллекция будет показана в Париже в рамках Недели высокой моды сезона осень-зима 2021–2022. «Для меня кутюр – это неизведанная область для творческой свободы и платформа для инноваций. Он предлагает не только множество возможностей в пошиве одежды, но также возвращает современное видение Balenciaga и источников его происхождения», – приводит Harper’s Bazaar слова дизайнера.

Специально для этого события была проведена реставрация исторического салона на проспекте Георга V, в котором работал еще сам Кристобаль Баленсиага. Несмотря на то, что в этом же здании находится магазин бренда, кутюрный салон был закрыт на протяжении более 50 лет. Второй этаж уже отреставрирован и полностью воспроизводит историческое помещение, которое находится на другом этаже, отмечает The Blueprint.

О планах по перезапуску линии кутюра Гвасалия заявил еще полтора года назад. Дизайнер пообещал, что в коллекциях будут вещи как для женщин, так и для мужчин.

Линия haute couture прекратила свое существование в 1968 году, когда основатель Дома Кристобаль Баленсиага закрыл свое ателье. Его называли гением высокой моды и мастером формы и конструкции. А работы Баленсиаги славились сложными драпировками и игрой с объемами, что во многом опередило эпоху.