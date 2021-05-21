Как говорил в свое время Уильям Шекспир: “Немые бриллианты часто действуют на женский ум сильнее всякого красноречия”. На проходящей в эти дни ХХ выставке ювелирных и часовых брендов “Junwex Новый Русский Стиль” на женские умы действуют также невероятной красоты танзаниты, изящно обрамленные изумруды и яркие рубины. "SOPRANO Турецкого" в лице ведущих солисток познакомились на выставке с ведущими ювелирными компаниями России. Впечатляющее собрание драгоценных камней бренда “Chamovskikh Jewellery House” заслуженно завоевывают признание экспертов на каждой выставке Junwex, но в этот раз получило музыкальное признание. “Ты лучше всех!”, - хором спели девушки после примерки драгоценных парюр главе бренда Александру Чамовских.

На стенде ювелирного дома “Maxim Demidov” девушки продолжили знакомство с новым русским стилем и примерили кольца и серьги, украшенные камнями параиба. Этот камень ослепляет при дневном свете и сверкает даже в сумерках. Некоторые наделяют его мистическими свойствами. Отблески голубого кристалла подарили солисткам "SOPRANO Турецкого" незабываемые эмоции и изысканную фотосессию в украшениях бренда. Девушки получили огромное удовольствие, посетив Ювелирный дом “Империал” и компанию VESNA.

Выставка “Junwex Новый Русский стиль” в очередной раз продемонстрировала высокий уровень ювелирного мастерства участников. 22 мая в 15 часов в 57 павильоне состоится торжественная церемония подведения итогов Всероссийского конкурса ювелиров “Лидеры ювелирного рынка”. Перед награждением состоится Шоу-показ с демонстрацией ювелирных украшений от брендов:Sarkissian, Kabarovsky, Natasha Libelle, Vesna jewelry, Style Avenue и «Империал»