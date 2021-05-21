Основатель и креативный директор бренда WOS Андрей Артемов станет куратором магистерского профиля «Мода как индустрия: дизайн, продукт, продвижение» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Его коллегой на новой должности выступит Екатерина Сычева – дизайнер одежды в компании Rusmoda, сооснователь бренда SESTRA, автор костюмов Земфиры и Ренаты Литвиновой.

«Главное – это практика, и я буду делиться со студентами своим опытом, чтобы у них сложилось понимание, как в реалиях российского рынка строить бизнес. Важно начать с основ: разобраться, что такое коммерческая линия, шоу-линия и базовые вещи, зачем делают коллаборации и дополнительные капсульные коллекции, почему мы все резко не можем стать Sustainable Eco и начать осознанное потребление, как реагировать на быстро меняющиеся мнения и запросы, что предлагать обществу и как становиться информационной повесткой», – рассказал Андрей Артемов.

На сайте университета уточняется, что программа обучения фокусируется на роли, функциях и задачах дизайнера и креативного директора в системе модной индустрии. Среди аспектов темы, которые студенты будут изучать на протяжении двух лет: sustainable design, построение стратегии развития и создание визуальной идентичности бренда. На занятиях студенты будут разбирать ежедневные задачи креативного директора, включающие и производство продукции, и ее доставку, и даже создание креативной команды.

Прием документов от абитуриентов начнется 18 июня. Узнать больше о программе, условиях поступления и стоимости обучения можно здесь.