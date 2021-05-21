Valentino объявил сразу о двух важных новостях, которые помогут ему стать более экологичным и привлекательным для покупателей.

Во-первых, итальянский бренд откажется от использования натурального меха начиная с 2022 года и сконцентрируется на разработке его высококачественных аналогов.

«Maison de Couture для нас означает творчество, уникальность, камерность и всеобъемлющий образ мышления. Отсутствие меха полностью соответствует ценностям нашей компании. Мы находимся в активном поиске новых материалов для будущих коллекций — таких, которые не навредят окружающей среде», – приводит Buro 24/7 UA выдержку из комментария генерального директора компании Якопо Вентурини. Последняя коллекция Valentino с применением меха выйдет в сезоне осень-зима 2021/22. Такой шаг приведет к прекращению работы меховой компании Valentino Polar, которая находится в Милане и принадлежит итальянскому бренду.

Во-вторых, креативная команда Дома во главе с Пьерпаоло Пиччоли больше не будет создавать коллекции линии Red Valentino, запущенной в 2003 году и известной своими кукольными платьями. К 2024 году молодежное, более демократичное направление будет ликвидировано. Такое решение принято маркой для того, чтобы сконцентрировать все силы – как дизайнерские, так и маркетинговые – на разработке коллекций Ready-to-wear и Couture Valentino, отмечает InStyle.

На данный момент Valentino тесно сотрудничает с представителями профсоюзов для решения организационных вопросов, чтобы оказать минимальное влияние на сотрудников. Ранее, в рамках устойчивого развития, от использования натурального меха отказались также Michael Kors, Gucci, Burberry, Versache, Chanel и многие другие модные бренды. Продажа меховых изделий официально запрещена в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, пишет PROfashion.