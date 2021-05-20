Наступает самое любимое нами время года "Лето"

В эту пору когда все головные уборы сняты, нам хочется блеснуть своей шевелюрой. С гордостью продемонстрировать здоровые блестящие волосы.

Но увы, после холодов, отопительного сезона и многочисленных сушек феном и мучения волос термо инструментами, волосы находятся в плачевном состоянии.

Если кончики волос секутся, то их лучше отстричь. Не тратьте время, силы и деньги на их восстановление, мало что эффективно в этом случае.

После стрижки волосы будут выглядеть гораздо эстетичнее. Рекомендую проводить этот ритуал не реже одного раза в три месяца.

Все мы моем волосы, этот процесс у нас доведен до автоматизма. Но задумывались ли вы, как делать это правильно, не травмируя при этом волосы и кожу головы?

Запомните, один из немало важных факторов здоровья наших локонов-это грамотная техника мытья волос.

Моя любимая французская поговорка "красивые чистые волосы -уже прическа"

Техника мытья

Длинные волосы перед началом мытья расчешите, обильно смочите волосы теплой водой ! (горячая вода нарушает структуру волос , и кроме того, активирует работу сальных желез,

а значит уже к вечеру у вас снова будут жирные корни. Еще горячая вода смывает искусственный пигмент с волос (краситель) ).

Помните,что влажные волосы сами по себе хрупкие! А после нанесения шампуня верхний чешуйчатый слой волос раскрывается и если в этот момент ещё и тереть волосы друг о друга, то эти чешуйки обламываются и волосы повреждаются ,становятся тусклыми и безжизненными .

Главная наша задача мытья, промыть кожу головы, поэтому моем два раза.В первый раз шампунь может не сильно пениться,смывая внешние загрязнения,такие как пыль,остатки укладочных средств.При повторном нанесении шампуня,образуется обильная пена ,которая и позволяет промыть не только кожу головы,но и всю длину волос. Массируем кожу головы подушечками пальцев,не используя ногтей,чтобы не повредить кожу .После мытья шампунем обязательно наносим кондиционер или бальзам,только на длину и кончики.Затем,аккуратно отжимаем волосы.Полотенцем не трём,а промакиваем и даём волосам просохнуть естественным образом,аккуратно расправляя пряди пальцами.При необходимости деликатно расчесываем расческой с крупными зубьями,начиная от концов. Перед использованием фена,волосы должны быть на 70-80% сухими.

Как ухаживать за волосами летом

Жаркая погода, ультрафиолетовые лучи, морская соль, все эти факторы могут негативно сказаться на состоянии волос.

Самым опасными для волос является потеря влаги, в результате чего, волосы теряют блеск, становятся сухими и ломкими, а кончики начинают сечься.

Чтобы избежать сухости волос, необходимо не реже раза в неделю делать увлажняющие маски. Или использовать несмываемые уходы ,которые позволяют сохранить влагу в волосах.

Летом лучше использовать более лёгкие стайлинги с дополнительными солнцезащитными и увлажняющими функциями.

После посещения бассейна или после морского купания, обязательно моём голову, используя шампунь и кондиционер, маску для волос. Осевшие на волосах хлор, морские соли и песок,очень губительно сказываются на состоянии волос. Не забываем и про очищение кожи головы,особенно в летний период, когда она быстрее становится сальной, поэтому её нужно как следует очищать пилингами или скрабами.

Посоветую вам ,перед тем как зайдёте в море или бассейн, смочите волосы чистой водой или нанесите несмываемый уход на основе масел.

Так они меньше впитают солей и хлора и будут защищены от солнечных лучей.



Не пренебрегайте этими не сложными правилами, которые защитят ваши волосы от негативных факторов.