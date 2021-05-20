Наступает самое любимое нами время года "Лето" 

В эту пору когда все головные уборы сняты, нам хочется блеснуть своей шевелюрой. С гордостью продемонстрировать здоровые  блестящие волосы.
Но увы,  после холодов, отопительного сезона и многочисленных сушек  феном  и  мучения волос термо инструментами,  волосы находятся в плачевном состоянии.
Если кончики волос секутся, то их лучше отстричь. Не тратьте время, силы и деньги на  их восстановление, мало что эффективно в этом случае.
После стрижки волосы будут выглядеть гораздо эстетичнее. Рекомендую проводить этот ритуал не реже одного раза в три месяца.
Все мы моем волосы, этот процесс у нас  доведен до автоматизма. Но задумывались ли вы, как делать это правильно, не травмируя при этом волосы  и кожу головы?
Запомните, один из немало важных факторов здоровья наших локонов-это грамотная техника мытья волос.
Моя любимая французская поговорка "красивые чистые волосы -уже прическа"

Техника мытья

Длинные волосы  перед  началом мытья расчешите, обильно смочите волосы теплой водой ! (горячая вода нарушает структуру волос , и кроме того, активирует работу сальных желез,
а значит уже к вечеру у вас снова будут жирные корни. Еще горячая вода смывает искусственный пигмент с волос (краситель) ).
Помните,что влажные волосы сами по себе  хрупкие! А после нанесения шампуня верхний чешуйчатый слой волос  раскрывается и если в этот момент ещё и тереть волосы друг о друга, то эти  чешуйки обламываются и волосы повреждаются ,становятся тусклыми и безжизненными .
Главная наша задача мытья, промыть кожу головы, поэтому моем два раза.В первый раз шампунь может  не сильно пениться,смывая внешние загрязнения,такие как пыль,остатки укладочных средств.При повторном нанесении шампуня,образуется обильная пена ,которая и позволяет промыть  не только кожу головы,но и всю длину волос. Массируем кожу головы подушечками пальцев,не используя ногтей,чтобы не повредить кожу .После мытья шампунем обязательно наносим кондиционер или бальзам,только на длину и кончики.Затем,аккуратно отжимаем волосы.Полотенцем не трём,а промакиваем  и даём волосам  просохнуть естественным  образом,аккуратно расправляя пряди пальцами.При необходимости деликатно расчесываем расческой с крупными зубьями,начиная от концов. Перед использованием фена,волосы должны быть на 70-80% сухими.

Как ухаживать за волосами летом

Жаркая погода, ультрафиолетовые лучи, морская соль, все эти факторы могут негативно сказаться на состоянии волос.
Самым опасными для волос является потеря влаги, в результате чего, волосы теряют блеск, становятся сухими и ломкими, а кончики начинают сечься.
Чтобы  избежать сухости волос, необходимо не реже раза в неделю делать увлажняющие маски. Или использовать несмываемые уходы ,которые позволяют сохранить влагу в волосах.
Летом лучше использовать более лёгкие стайлинги  с дополнительными солнцезащитными и увлажняющими  функциями.
После посещения бассейна или после морского купания, обязательно моём голову, используя шампунь и кондиционер, маску для волос.  Осевшие на волосах хлор, морские соли  и песок,очень губительно сказываются на состоянии волос. Не забываем и про очищение кожи головы,особенно в летний период, когда  она быстрее становится  сальной, поэтому её  нужно как следует  очищать пилингами или скрабами.

Посоветую вам ,перед тем  как зайдёте в море или бассейн, смочите  волосы  чистой водой  или нанесите несмываемый уход на основе масел.
Так они меньше  впитают солей и хлора  и будут защищены от солнечных лучей.

Не пренебрегайте  этими не сложными правилами, которые защитят ваши волосы  от негативных факторов.

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