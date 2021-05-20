Британский косметический бренд Rimmel London представил своего нового «глобального активиста». Им была назначена топ-модель Адвоа Абоа. Девушка станет лицом бьюти-кампаний и продуктовых запусков марки на протяжении 2021 года, пишет Elle.

В Rimmel рассказали, что бренд и модель поддерживают самовыражение и верят в освобождающую силу макияжа, которая состоит не в том, чтобы изменять того, кто пользуется декоративной косметикой, а в том, чтобы придавать ему силу и уверенность в себе.

Кроме того, эксперты косметической компании считают, что Адвоа – гораздо больше, чем просто запоминающееся лицо: известная своей общественной и активистской деятельностью, она поднимает дискуссии о психическом здоровье, феминизме и равноправии.

Как пишет Fashion Network, таким образом Rimmel начинает новую главу ребрендинга. Бренд всегда побуждал своего покупателя выходить за рамки, оставаясь верным себе, но сейчас фокус несколько сместился. Сегодня компания призывает дать волю яркому индивидуализму. «Как новый глобальный бренд-активист Адвоа имеет четкое понимание собственного "я", она способна ломать преграды и поднимать дискуссии, что идеально подходит стратегии Rimmel London», – сказано в пресс-релизе марки.

Уроженка Лондона, Абоа начала модельную карьеру в 18, а впервые появилась на обложке Vogue в возрасте 22 лет. Она также принимала участие в показах и рекламных кампаниях нескольких крупных модных брендов. Став новым активистом Rimmel, она присоединяется к нескольким другим знаменитым амбассадорам бренда, в числе которых Кейт Мосс, Джорджия Мэй Джаггер, Кара Делевинь и Рита Ора.